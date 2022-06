Hong Kong se prépare à accueillir Xi pour l’anniversaire de la passation de pouvoir

HONG KONG (AP) – Le président chinois Xi Jinping devrait entamer une visite de deux jours à Hong Kong pour marquer le 25e anniversaire de la rétrocession de la ville à la Chine continentale, avec une série de mesures de sécurité renforcées et des milliers d’invités mis en quarantaine avant des célébrations.

Xi, qui n’a pas quitté la Chine continentale depuis le début de la pandémie il y a 2 ans et demi, assistera à une cérémonie marquant le retour de Hong Kong à la domination chinoise le 1er juillet 1997 et officiera une cérémonie d’inauguration du nouveau gouvernement dirigé par le nouveau chef John Lee le vendredi.

Xi devrait arriver dans la ville en train à grande vitesse avec sa femme, Peng Liyuan, jeudi après-midi, selon le journal local South China Morning Post.

Il devrait visiter le Hong Kong Science Park avant de rencontrer des politiciens et des magnats pro-Pékin, puis assister à un banquet à huis clos organisé par la directrice générale sortante de Hong Kong, Carrie Lam, a indiqué le journal.

Xi et Peng passeront probablement jeudi soir dans la ville chinoise de Shenzhen – à 15 minutes de Hong Kong en train à grande vitesse – et reviendront dans la ville vendredi matin pour assister aux événements du 1er juillet.

Avant son arrivée jeudi, des milliers d’invités – y compris de hauts fonctionnaires, des législateurs et des diplomates – se sont enregistrés dans des hôtels de quarantaine plus tôt cette semaine et ont effectué des tests quotidiens d’acide nucléique dans le cadre des précautions contre les coronavirus.

La police a également renforcé la sécurité, désignant des zones de sécurité et des fermetures de routes ainsi qu’une zone d’exclusion aérienne pour vendredi.

Plus de 10 journalistes de médias locaux et internationaux ont vu leur candidature pour couvrir les événements du 1er juillet rejetée plus tôt cette semaine pour des “raisons de sécurité”, le gouvernement affirmant qu’il “trouvait un équilibre entre la nécessité du travail des médias et les exigences de sécurité”.

Zen Soo, l’Associated Press