Hong Kong s’apprête à adopter sa propre loi sur la sécurité nationale, faisant craindre une nouvelle répression de la dissidence

HONG KONG — Hong Kong a lancé mardi une consultation publique sur une loi locale sur la sécurité nationale, plus de trois ans après que Pékin a imposé une loi similaire qui a pratiquement anéanti la dissidence dans la ville semi-autonome.

La nouvelle loi pourrait étendre la capacité du gouvernement à poursuivre les résidents pour des délits tels que la collaboration avec des forces étrangères pour influencer la législation ou « publier des déclarations trompeuses » et à fermer les organisations de la société civile. Certaines de ses dispositions menacent de poursuites pénales pour des actes commis partout dans le monde.

La mini-constitution de Hong Kong, la Loi fondamentale, appelle la ville à adopter une loi sur la sécurité nationale, mais elle a été retardée pendant des décennies en raison de l’opposition généralisée du public, craignant qu’elle n’érode les libertés civiles. En 2003, une tentative de faire adopter une version de la loi a déclenché des manifestations de rue qui ont attiré un demi-million de personnes, et la législation a été abandonnée.

Mais la répression exercée par la ville contre l’opposition politique permettra probablement à ce projet de loi d’être adopté facilement. Depuis 2020, de nombreux militants pro-démocratie de premier plan ont été arrêtés, réduits au silence ou contraints à l’exil. Des dizaines de groupes de la société civile ont été dissous et des médias au franc-parler comme Apple Daily et Stand News ont été fermés.

Le projet de texte sera rédigé ultérieurement sur la base des résultats de la consultation publique, qui a débuté mardi et se terminera le 28 février. Mais la ville a publié mardi un document de 110 pages décrivant ses projets concernant la législation.

Le chef de la ville, John Lee, a qualifié la législation de « responsabilité constitutionnelle ».

“Nous ne devrions pas attendre plus longtemps”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Les menaces à la sécurité nationale sont réelles. Nous avons vécu toutes ces menaces. Nous en avons beaucoup souffert.

Les gouvernements de Hong Kong et de Pékin ont salué la précédente loi sur la sécurité nationale pour avoir rétabli la stabilité après les manifestations massives en faveur de la démocratie en 2019.

Lee a déclaré qu’une version locale était encore nécessaire pour protéger Hong Kong contre un « sabotage potentiel » et des « courants sous-jacents qui tentent de créer des troubles », en particulier les idées cachées sur l’indépendance de Hong Kong. Lee a également déclaré que certains agents étrangers pourraient encore être actifs à Hong Kong.

Il a déclaré que d’autres pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour, disposaient de lois similaires pour garantir la sécurité et que Hong Kong s’en inspirerait.

Les critiques craignent que les autorités n’utilisent une loi sur la sécurité nationale comme un autre outil pour réprimer les dissidents, érodant ainsi davantage les libertés promises à l’ancienne colonie britannique lors de son retour sous domination chinoise en 1997.

La loi sur la sécurité imposée par Pékin criminalise la subversion, l’incitation à la sécession et la collusion avec des forces étrangères pour intervenir dans les affaires de la ville ainsi que le terrorisme, mais ne couvre pas toutes les infractions que les autorités voulaient cibler.

Eric Lai, chercheur au Georgetown Center for Asian Law, a déclaré que la consultation publique d’un mois était plus courte que les trois mois habituels pour les lois importantes, affirmant qu’elle semblait être une « façade ».

Sarah Brooks, directrice d’Amnesty International pour la Chine, a déclaré que le projet de loi pourrait renforcer davantage la répression dans le centre financier.

« Il s’agit potentiellement du moment le plus dangereux pour les droits humains à Hong Kong depuis l’introduction de la loi sur la sécurité nationale en 2020 », a-t-elle déclaré.

Les points forts du paquet incluent l’interdiction de « menacer la sécurité nationale en collaborant avec des forces extérieures pour s’immiscer dans les affaires de notre pays ou de la RASHK par des moyens inappropriés ». Le document suggère également que la collusion avec une « force extérieure » pour publier une déclaration trompeuse dans l’intention de mettre en danger la sécurité nationale pourrait être considérée comme un délit d’espionnage.

Il interdit également d’inciter les fonctionnaires à abandonner la Loi fondamentale ou leur allégeance à Hong Kong et à la Chine, élargissant ainsi une loi existante qui ne couvrait que les membres de la police et des autres forces de sécurité.

Lee a promis que les gens pourraient toujours critiquer le gouvernement de Hong Kong et exprimer leurs opinions, à condition qu’ils n’aient pas l’intention de mettre en danger la sécurité nationale.

Le gouvernement a déjà muselé la plupart des dissidents en utilisant les lois existantes. Des centaines de personnes ont été arrêtées en vertu de la loi 2020.

Quelque 47 personnes ont été inculpées pour avoir participé à des élections primaires non officielles, et deux ont été condamnées au même moment en vertu d’une ancienne loi sur la sédition pour avoir applaudi au tribunal et insulté un juge lors d’un procès.

Lee a déclaré que la loi ne prévoirait pas le transfert des suspects vers la Chine continentale pour y être jugés, contrairement à la loi de 2020.

Après la période de consultation, le projet de loi sera rédigé sous forme de projet de loi qui sera examiné par le Conseil législatif. Une fois que le projet de loi parviendra au pouvoir législatif, les législateurs devraient adopter la loi sur la sécurité nationale sans grande opposition lors des trois lectures, étant donné le manque de législateurs d’opposition suite à une refonte du système électoral de Hong Kong.

Lee n’a pas donné de calendrier pour la promulgation de la loi, si ce n’est qu’elle devrait être faite « dès que possible ».