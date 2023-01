Hong Kong rouvre à la Chine, avec anxiété face au covid, accès au Panadol

Commentez cette histoire Commenter

HONG KONG – Pendant une grande partie de la pandémie, Hong Kong a retardé sa réouverture complète au monde. Au lieu de cela, la région chinoise semi-autonome – qui pendant des années s’est présentée comme la «ville mondiale de l’Asie» – a donné la priorité à la réouverture de sa frontière intérieure avec la Chine continentale, adoptant une politique «zéro-covid» comparable qui a frappé l’économie et créé un exode de résidents.

Cette frontière intérieure s’ouvrira après près de 3 ans dimanche, lorsque Pékin mettra également à la disposition du reste du monde des voyages sans quarantaine. Mais les voyages plus libres surviennent alors que le coronavirus fait des ravages en Chine, qui a abandonné les mesures pandémiques strictes à la fin de l’année dernière.

La levée des scellés de la frontière le 8 janvier – et le manque de transparence de Pékin sur l’étendue de la dévastation sur le continent – ​​sont accueillis avec une certaine anxiété à Hong Kong. Les résidents se préparent à un afflux de visiteurs chinois continentaux qui ont soif d’utiliser le secteur de la santé de la ville, qui a un meilleur accès aux analgésiques et à des vaccins plus efficaces. Les autorités envisagent publiquement des restrictions à la vente d’analgésiques au paracétamol, de plus en plus difficiles à trouver dans les pharmacies de la ville.

Coleman Cheung, vice-président de la Chambre générale de pharmacie de Hong Kong, a déclaré que ses membres lui avaient dit que Panadol, une version de marque populaire du paracétamol, était en rupture de stock dans les pharmacies de la ville. (La version générique fabriquée localement est toujours disponible mais en nombre insuffisant.) Il estime qu’entre 60 et 70% des clients récents ont acheté le médicament pour l’expédier à des proches sur le continent, où il y a eu une pénurie de médicaments contre la fièvre en tant que cas de coronavirus. pic.

La demande de tels médicaments augmentera encore lorsque la frontière rouvrira, permettant aux visiteurs chinois de voyager et d’acheter des médicaments à ramener chez eux, a déclaré William Chui, président de la Society of Hospital Pharmacists of Hong Kong.

Ivan Lin de la Society for Community Organization, une organisation à but non lucratif qui travaille avec les personnes défavorisées, a déclaré qu’il avait été approché par des dizaines de familles et de personnes âgées cette semaine qui avaient trouvé des étagères de pharmacie débarrassées de Panadol.

“Tout le monde s’empare des médicaments”, a-t-il dit, notant qu’ils étaient confrontés à l’absence d’une “marque de médicament en laquelle ils ont confiance depuis des années, associée à l’incertitude quant à ce qui se passera après le 8”.

Le secrétaire à la Santé, Lo Chung-mau, a déclaré aux journalistes jeudi que la ville n’excluait pas de réglementer l’achat et la vente de ces médicaments.

Hong Kong n’ouvre pas complètement ses portes sur le continent. Le chef du territoire, le directeur général John Lee, a déclaré jeudi qu’il y aurait un plafond quotidien de 60 000 sur le nombre de personnes autorisées à traverser la frontière dans chaque sens. (En 2019, environ 120 000 Chinois du continent sont entrés quotidiennement à Hong Kong, selon les données du gouvernement.) Les personnes qui viennent en ville doivent également produire un résultat de test négatif récent.

“Le retour à la normale est le souhait et les désirs de beaucoup de gens, à la fois localement et à l’étranger”, a déclaré Lee lors d’une conférence de presse.

“Je pense qu’il y a un consensus général sur le fait que les Hongkongais savent généralement comment prendre soin d’eux-mêmes après trois ans d’expérience covid”, a-t-il ajouté.

Siddharth Sridhar, expert en maladies infectieuses à l’Université de Hong Kong, a déclaré que l’afflux probable de visiteurs ne créera pas de “stress significatif” sur le système de santé local, car le résident moyen a été vacciné à plusieurs reprises. La pénurie de médicaments contre le rhume était attendue et se résoudrait dans les semaines à venir, a-t-il ajouté.

«Je comprends les inquiétudes des gens concernant les pénuries, mais l’ouverture de Hong Kong à la Chine est quelque chose que nous pouvons atteindre. Nous avons vécu pire », a déclaré Sridhar.

L’accès aux vaccins suscite également des inquiétudes. Le système de santé séparé à Hong Kong, une ville riche, est beaucoup plus développé qu’en Chine continentale. Les vaccins à ARN messager fabriqués par BioNTech sont largement disponibles à Hong Kong depuis plusieurs années, bien qu’ils n’aient pas été autorisés pour une utilisation sur le continent. Les vaccins occidentaux, qui ont été la cible d’une campagne de désinformation de Pékin, se sont révélés nettement plus efficaces que les vaccins locaux Sinopharm et Sinovac largement utilisés en Chine.

Plus tôt dans la pandémie, Hong Kong a rencontré une telle résistance aux vaccins – ses personnes âgées hésitaient particulièrement à se faire vacciner – que les responsables de la santé ont envisagé de jeter les doses périmées. Mais les résidents se précipitent maintenant pour se faire vacciner avant la réouverture, et Reuters a rapporté que certaines cliniques sont entièrement réservées jusqu’en février. (Les non-résidents doivent payer pour les vaccins, bien que les vaccins restent gratuits pour les habitants.)

Ada Cheng, 80 ans, a fait la queue devant une clinique pour recevoir une dose d’un vaccin BioNTech samedi, alors qu’elle se préparait pour un voyage dans la ville voisine de Shenzhen pour rendre visite à sa mère de 97 ans, qu’elle n’avait pas vue depuis deux ans. “Je veux me protéger et protéger les autres”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle n’était pas particulièrement préoccupée par une éventuelle pénurie de vaccins.

L’inquiétude suscitée par l’afflux de Chinois du continent à Hong Kong n’est pas un phénomène nouveau. Ils ont auparavant – brièvement – mis à rude épreuve l’approvisionnement de Hong Kong en lait en poudre pour bébé, ainsi que les maternités des hôpitaux. Au cours de la dernière décennie, des groupes locaux ont cherché à protéger l’histoire unique de la ville et les libertés civiles, ainsi que l’accès aux soins de santé et au logement.