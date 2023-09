Hong Kong quasiment à l’arrêt, des centaines de vols annulés à cause du typhon Saola

La majeure partie de Hong Kong et d’autres régions du sud de la Chine se sont retrouvées pratiquement à l’arrêt vendredi, les cours et les vols étant annulés alors que le puissant typhon Saola passait le long de la côte.

De nombreux travailleurs sont restés chez eux et les étudiants de plusieurs villes ont vu la rentrée scolaire reportée à la semaine prochaine. La bourse de Hong Kong a été suspendue et des centaines de personnes sont restées bloquées à l’aéroport après l’annulation d’environ 460 vols dans la principale plaque tournante régionale des affaires et des voyages.

Les autorités ferroviaires de Chine continentale ont arrêté tous les trains entrant ou sortant de la province du Guangdong de vendredi soir à samedi soir, a rapporté la télévision d’État CCTV.

L’Observatoire de Hong Kong a émis un signal d’ouragan n°10, l’avertissement le plus élevé du système météorologique de la ville. Il s’agit du premier avertissement n°10 depuis que le super typhon Mangkhut a frappé Hong Kong en 2018.

L’observatoire a indiqué que Saola – avec des vents maximums soutenus de 195 km/h – s’est rapprochée le plus du centre financier vers 23 heures, heure locale, contournant à environ 30 kilomètres au sud le quartier commerçant de Tsim Sha Tsui. Le mur oculaire de la tempête, qui entoure son œil, se déplaçait à travers la ville la nuit, « représentant une menace élevée » pour le territoire, a indiqué l’observatoire.

Un piéton passe devant des branches d’arbres abattues vendredi par les vents violents de Saola à Hong Kong. (Isaac Lawrence/AFP/Getty Images)

Il s’attend à ce que les vents faiblissent progressivement samedi à mesure que le typhon se déplace vers l’ouest le long de la côte, loin de Hong Kong.

L’observatoire a mis en garde contre de graves inondations dans les zones côtières et a déclaré que le niveau d’eau maximum pourrait être similaire à celui lorsque Mangkhut a abattu des arbres et arraché des échafaudages des bâtiments de la ville.

Fortes pluies, inondations meurtrières ces derniers mois

Ces derniers mois, la Chine a connu dans diverses régions certaines des pluies les plus abondantes et des inondations les plus meurtrières depuis des années, faisant de nombreux morts, notamment dans les zones montagneuses périphériques de la capitale, Pékin.

Alors que Hong Kong se préparait vendredi à de fortes pluies et à des vents violents, environ 400 personnes ont cherché refuge dans des abris temporaires et les services de ferry et de bus ont été interrompus. Les habitants des zones basses ont placé des sacs de sable devant leurs portes pour éviter que leurs maisons ne soient inondées.

Une image satellite montre Saola au-dessus de Hong Kong vendredi. (Vision du monde de la NASA/Reuters)

Des dizaines d’arbres ont été abattus et sept personnes ont été blessées et ont dû se faire soigner dans les hôpitaux publics. Les cours dans toutes les écoles resteront suspendus samedi.

Mais certains résidents, dont l’agent de sécurité Shirley Ng, ont quand même dû se rendre au travail vendredi. Ng a déclaré que les gens faisaient des réserves de nourriture pour se préparer à la tempête.

« J’espère juste que le typhon ne fera pas de victimes », a-t-elle déclaré.

Les gens s’abritent de la pluie vendredi à Hong Kong. (Isaac Lawrence/AFP/Getty Images)

Les autorités météorologiques du centre de jeu voisin de Macao ont également mis en garde contre des inondations, prévoyant que les niveaux d’eau pourraient atteindre 1,5 mètre dans les zones basses samedi matin. Le pont transfrontalier reliant Hong Kong, Macao et la ville de Zhuhai a été fermé en milieu d’après-midi. Le dirigeant de Macao, Ho Iat Seng, a ordonné l’arrêt des opérations du casino.

Une autre tempête à l’horizon

Dans le centre technologique et financier de Shenzhen, juste au nord de Hong Kong, le bureau de gestion des urgences a ordonné la suspension des travaux, des affaires et des transports publics. L’utilisation des autoroutes de la ville a été interdite, sauf pour les équipes de secours.

L’Administration météorologique nationale de Chine a déclaré que Saola pourrait toucher terre dans les zones côtières de la ville de Taishan, dans la province du Guangdong, à Shenzhen tôt samedi, ou simplement survoler ces régions.

Vendredi, des navetteurs passent devant des sacs de sable dans une station de métro à Shenzhen, dans le sud de la Chine. (David Kirton/Reuters)

Une autre tempête, Haikui, se dirigeait progressivement vers l’est de la Chine. En plus de l’influence de Saola, certaines parties des provinces du Guangdong, du Fujian et du Zhejiang connaîtront des vents forts et de fortes pluies, a indiqué l’administration météorologique. Il prédit qu’Haikui frapperait la côte est de Taiwan dimanche.

Saola est passée juste au sud de Taiwan mercredi avant de se tourner vers la Chine continentale, ses bandes extérieures frappant les villes du sud de l’île avec des pluies torrentielles. Le typhon a également frappé les Philippines en début de semaine, déplaçant des dizaines de milliers de personnes dans la partie nord des îles à cause des inondations.