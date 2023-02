Hong Kong offre des billets d’avion et des bons pour attirer les touristes après la réouverture des frontières suite au COVID

Hong Kong offrira des billets d’avion et des bons pour attirer les touristes vers le centre financier international, se précipitant pour rattraper d’autres destinations de voyage populaires dans une féroce compétition régionale.

Pendant la pandémie, la ville s’est largement alignée sur la stratégie “zéro-COVID” de la Chine continentale et a assoupli ses règles d’entrée des mois plus lentement que des rivaux tels que Singapour, le Japon et Taïwan. Même après la réouverture de sa frontière avec la Chine continentale en janvier, la reprise du tourisme a été lente.

Jeudi, le directeur général John Lee a lancé une campagne touristique “Bonjour Hong Kong”, affirmant que la ville offrira 500 000 billets d’avion gratuits pour accueillir les touristes du monde entier dans ce qu’il a appelé “probablement le plus grand accueil au monde”.

“Hong Kong est désormais connectée de manière transparente à la Chine continentale et à l’ensemble du monde international et il n’y aura pas d’isolement, pas de quarantaine”, a-t-il déclaré lors d’une cérémonie. “C’est le moment idéal pour que les touristes, les voyageurs d’affaires et les investisseurs de près ou de loin viennent dire ‘Hello, Hong Kong’.”

Dans le cadre de la campagne, la plupart des billets d’avion – d’une valeur de 255 millions de dollars – proviendront de trois compagnies aériennes basées à Hong Kong par le biais de diverses activités promotionnelles, notamment des tirages au sort, des promotions et des jeux “achetez-en un, obtenez-en un gratuitement”. Le projet débutera en mars et durera environ six mois, a déclaré Fred Lam, PDG de l’Autorité aéroportuaire.

“Nous espérons que ceux qui obtiendront les billets d’avion pourront amener deux ou trois autres parents et amis dans la ville. Bien que nous ne donnions que 500 000 billets d’avion, nous pensons que cela peut aider à attirer plus de 1,5 million de visiteurs à Hong Kong”, a déclaré Lam.

Les compagnies aériennes distribueront les billets par phases, les marchés d’Asie du Sud-Est devant en bénéficier dans un premier temps, a-t-il déclaré.

80 000 billets d’avion supplémentaires seront distribués aux résidents de Hong Kong cet été, a déclaré Lam. Ceux qui vivent dans la région de la grande baie bénéficieront également de la politique qui propose plus de 700 000 billets au total. La Greater Bay Area est une initiative du gouvernement chinois visant à relier Hong Kong aux villes continentales voisines, y compris le centre technologique et financier de Shenzhen et les centrales manufacturières de Dongguan et Foshan.

Les visiteurs peuvent également profiter d’offres spéciales et de bons parmi d’autres incitations dans la ville, a déclaré Lee.

Hong Kong a reçu 56 millions de visiteurs en 2019 – plus de sept fois sa population – avant le début de la pandémie. Mais ses strictes restrictions COVID-19 ont éloigné les visiteurs au cours des trois dernières années, dévastant le secteur du tourisme et son économie. Le PIB de la ville l’an dernier a chuté de 3,5 % par rapport à 2021, selon les données provisoires du gouvernement.

Au cours des derniers mois, il a finalement abandonné sa règle de quarantaine obligatoire dans les hôtels et les tests PCR pour les voyageurs entrants, ce qui a entraîné une légère augmentation des chiffres d’arrivée. Pourtant, son nombre de visiteurs en 2022 ne représentait que 1% du niveau de 2019.