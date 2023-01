Hong Kong met fin à l’interdiction d’importer des hamsters pendant un an (rapport)

Hong Kong mettra fin à une interdiction d’importation de hamsters d’un an alors que la région annule ses politiques strictes de COVID-19.

“Notre personnel s’arrangera pour collecter des échantillons de hamsters et d’autres petits mammifères pour les tests COVID-19”, a déclaré à la BBC un porte-parole du Département de l’agriculture, de la pêche et de la conservation (AFCD) de la ville. “Ils ne peuvent être vendus que si les résultats des tests sont négatifs.”

Hong Kong interdit l’importation de hamsters après que les responsables ont retracé une épidémie de la variante Delta l’année dernière à un employé d’une animalerie. Les autorités ont découvert que 11 hamsters importés des Pays-Bas étaient porteurs du virus, ce qui a entraîné l’abattage d’environ 2 000 animaux pour empêcher la propagation du virus dans la crainte d’une transmission de l’animal à l’homme.

Des études ont révélé que les rongeurs, y compris les visons et les hamsters, pouvaient être porteurs du coronavirus. Six pays, dont les États-Unis, les Pays-Bas, le Danemark, l’Italie, l’Espagne et la Suède, ont noté la présence du virus parmi les populations de visons, provoquant l’abattage de centaines de milliers de visons en 2020.

Le Danemark, le plus grand producteur mondial de fourrure de vison, a dû abattre 17 millions de visons à lui seul en novembre 2020.

Vanessa Barrs, professeur de santé des animaux de compagnie à la City University de Hong Kong, a déclaré à la BBC que des tests ultérieurs ont confirmé que le virus avait été transféré des hamsters aux humains, forçant le gouvernement à agir « par excès de prudence à ce moment-là ». “

Une pétition à l’époque n’a pas réussi à dissuader le gouvernement de donner suite à l’abattage, provoquant l’indignation des amoureux des animaux et de nombreux résidents locaux.

Un propriétaire d’animalerie a noté que le manque de hamsters frappait durement les ventes, car les animaux s’avèrent incroyablement populaires auprès des enfants.

Les hamsters représentaient environ 20 % des revenus de la boutique, et la commerçante a révélé qu’elle avait déjà une liste d’une douzaine de personnes – principalement des enfants – qui cherchaient déjà à acheter des hamsters dès qu’ils seraient disponibles.

La dernière évaluation des risques publiée jeudi a déterminé que l’importation commerciale de hamsters serait acceptable et devrait commencer à la mi-janvier.

Hong Kong, bien qu’elle fasse partie de la Chine, détient un statut unique en tant que “région administrative spéciale”, l’une des deux – avec Macao – qui permettent le plus haut degré d’autonomie en Chine et aux régions de définir leurs propres restrictions liées à COVID- 19.

Hong Kong a abandonné presque toutes les restrictions liées au COVID le mois dernier à la suite d’une décision similaire sur la Chine continentale. La politique «zéro-COVID» de Pékin aurait pu sembler légère par rapport aux restrictions de Hong Kong, qui comprenaient un contrôle de sept heures à l’aéroport pour les résidents de retour et des contrôles de suivi rigoureux pour les tests.

Mais avec l’annulation des mesures strictes, Hong Kong a vu son taux de mortalité monter en flèche, atteignant une moyenne hebdomadaire d’environ neuf décès par million – un taux près de six fois supérieur à celui des États-Unis, selon Quartz.

Reuters a contribué à ce rapport.