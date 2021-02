Hong Kong lance des injections de virus dans les centres communautaires

HONG KONG – Hong Kong a commencé à administrer ses premiers vaccins COVID-19 au public, lançant son inoculation de masse ciblant les 7,5 millions d’habitants.

Les personnes âgées de 60 ans et plus et les agents de santé font partie des quelque 2,4 millions de personnes prioritaires pour recevoir des vaccins dans les centres communautaires et les cliniques ambulatoires de Hong Kong.

Le gouvernement a déclaré que les inscriptions vendredi pour les deux premières semaines du programme étaient complètes.

Jusqu’à présent, les participants recevront le vaccin de la société biopharmaceutique chinoise Sinovac. Un million de doses sont arrivées dans la ville la semaine dernière, et la dirigeante de Hong Kong Carrie Lam et d’autres hauts responsables du gouvernement ont été vaccinés en premier dans le but de renforcer la confiance dans le programme.

Hong Kong a conclu des accords pour acheter 22,5 millions de doses de vaccins à Sinovac, AstraZeneca et Fosun Pharma, qui fourniront les injections développées par Pfizer-BioNTech.

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

SALEM, Oregon – La gouverneure Kate Brown a prolongé jeudi la déclaration d’état d’urgence de l’Oregon jusqu’au 2 mai, les cas confirmés de COVID-19 diminuant, mais des centaines de nouveaux cas continuent d’être signalés quotidiennement.

L’Oregon Health Authority a signalé jeudi 553 nouveaux cas confirmés de COVID-19, portant le total de l’État à 154 554. Le bilan des morts de l’État est de 2204.

Le rapport hebdomadaire COVID-19 de l’agence, publié mercredi, montre une forte diminution des cas quotidiens, des hospitalisations et des décès par rapport à la semaine précédente. L’autorité sanitaire a signalé une diminution de 35% des cas et une diminution de 42% des hospitalisations.

La déclaration d’urgence est le fondement juridique des décrets exécutifs que le gouverneur a émis, y compris ses ordres concernant la réouverture de l’Oregon, la garde d’enfants, les écoles et les établissements d’enseignement supérieur.

Les sénateurs de l’État républicain de l’Oregon ont refusé de se présenter à la séance de jeudi, s’opposant aux restrictions COVID-19 du gouverneur et à la gestion de la réouverture des écoles, du déploiement des vaccins et de la reprise économique.

OLYMPIA, Washington – Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a déclaré jeudi qu’aucune des régions de l’État ne reviendrait à des exigences plus restrictives en matière de COVID-19 dans le cadre du plan de réouverture économique de l’État.

Inslee a annoncé la pause dans les annulations potentielles au milieu de la baisse du nombre de cas dans l’État. Alors que les 39 comtés sont actuellement dans la deuxième phase du plan – qui comprend des repas à l’intérieur limités dans les restaurants – le gouverneur n’a pas encore fourni d’informations sur ce à quoi pourraient ressembler les phases ultérieures.

Le mois dernier, Inslee a annoncé que les régions devaient respecter trois des quatre paramètres afin de progresser et de rester dans la phase 2: une tendance à la baisse de 10% des taux de cas sur une période de deux semaines; une diminution de 10% des taux d’admission à l’hôpital pour coronavirus au cours de la même période; un taux d’occupation de l’unité de soins intensifs inférieur à 90%; et un taux de positivité du test inférieur à 10%.

Dans la deuxième phase, les restaurants peuvent offrir des repas à l’intérieur à 25% de leur capacité et le centre de remise en forme intérieur peut ouvrir avec la même limite.

Les compétitions sportives peuvent reprendre avec un nombre limité de spectateurs, et les cérémonies de mariage et funérailles peuvent augmenter le nombre d’invités.

SAO PAULO – Le même jour, le Brésil a atteint le sombre jalon de 250000 décès par COVID-19, le ministère de la Santé du pays a signé un accord avec la société pharmaceutique indienne Bharat Biotech pour l’achat de 20 millions de doses du vaccin Covaxin, qui n’a pas encore été approuvé par les régulateurs locaux.

L’administration du président Jair Bolsonaro a déclaré que les 8 premiers millions de piqûres de Covaxin, qui seront réalisées par la société brésilienne Precisa Medicamentos, arriveront en mars. Un deuxième lot de 8 millions de doses supplémentaires est prévu pour avril et en mai, 4 millions de doses supplémentaires seront disponibles.

Jusqu’à présent, le Brésil a vacciné moins de 4% de sa population de 210 millions de personnes, certaines villes ayant arrêté les campagnes de vaccination la semaine dernière en raison de pénuries.

Ni Precisa ni Bharat n’ont confirmé l’offre ou les dates de livraison.

HELENA, Mont. – La Montana House a échoué jeudi à faire avancer un projet de loi qui interdirait la discrimination fondée sur le statut vaccinal et interdirait l’utilisation du statut vaccinal pour accorder ou refuser des services ou l’accès aux entreprises.

La Chambre contrôlée par les républicains s’est divisée sur le projet de loi par un vote à 50 contre 50, plusieurs républicains se joignant aux démocrates pour s’opposer à la mesure.

En vertu du projet de loi, les employeurs – y compris les établissements de soins de santé – auraient été interdits de rendre obligatoire la vaccination comme condition d’emploi. Les écoles publiques et les établissements de garde d’enfants seraient tenus de permettre des exemptions médicales et religieuses pour toutes les exigences en matière de vaccination.

Les partisans du projet de loi disent qu’il protégerait la liberté et la vie privée en ce qui concerne les choix médicaux. Les opposants affirment que les vaccinations obligatoires garantissent la santé des enfants et préviennent les épidémies.

Le projet de loi aurait également interdit l’utilisation de passeports vaccinaux – ou de documents prouvant le statut vaccinal d’un individu.

Les passeports de vaccins n’ont pas été mis en œuvre au Montana ou par le gouvernement fédéral américain. Ils sont envisagés par plusieurs pays et compagnies aériennes pour permettre aux personnes vaccinées contre le COVID-19 de voyager à l’étranger.

WATERBURY, Connecticut – Les districts scolaires du Connecticut de l’État ont commencé à organiser leurs propres cliniques de vaccination contre le COVID-19, se préparant au déploiement officiel de vaccins pour les enseignants et les autres membres du personnel scolaire lundi.

Le maire de Waterbury, Neil O’Leary, a déclaré qu’une ligne téléphonique spéciale pour les rendez-vous de vaccination pour les quelque 4 000 travailleurs éligibles du système scolaire de sa ville sera disponible vendredi matin. Il a dit qu’il y aura une section spéciale à la clinique de vaccination de masse de la Waterbury Arts Magnet School juste pour ces employés.

«Nous allons vous faire terminer très, très rapidement», a déclaré O’Leary. «Nous sommes très heureux de vous accueillir, de prendre votre photo, de planifier votre deuxième photo. Allons-y. »

Waterbury distribue le numéro de la hotline des employés de l’école par e-mail.

Le gouverneur démocrate Ned Lamont, qui a comparu avec le maire démocrate et des responsables locaux lors d’une conférence de presse jeudi, a déclaré que Waterbury était le premier district scolaire de l’État à avoir déclaré qu’il était prêt à commencer la vaccination des enseignants et des autres employés des écoles publiques et privées. . Il a dit qu’il s’attend à ce que d’autres suivront bientôt. Les résidents âgés de 55 ans et plus pourront également s’inscrire aux rendez-vous de vaccination le lundi.