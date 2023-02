Hong Kong interdit le CBD, alignant la ville sur l’interdiction en Chine

Commentez cette histoire Commenter

HONG KONG – Hong Kong a interdit le cannabidiol, ou CBD, mercredi, le répertoriant comme une “drogue dangereuse” avec des peines sévères pour possession malgré un commerce florissant de ces produits dans la ville. Le projet de loi, qui a été adopté après que Pékin a imposé l’année dernière sa propre interdiction des cosmétiques contenant du CBD, maintient Hong Kong aligné sur la politique de tolérance zéro du continent en matière de drogue. Les politiques régissant les produits à base de CBD varient en Asie et dans les pays voisins, notamment Taïwan et la Thaïlande, le CBD est légal, tout comme aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe.

Le CBD, un produit chimique non psychoactif dérivé de la plante de cannabis et commercialisé comme analgésique, était légal à Hong Kong et était disponible dans les cafés, les magasins de détail et dans la bière, et même un spa proposait des produits en contenant.

Désormais, cependant, la possession et la consommation de la substance seront passibles d’une peine maximale de sept ans de prison et d’une amende équivalente à 127 000 $.

Les autorités ont déclaré que le CBD peut être converti en tétrahydrocannabinol, connu sous le nom de THC, le produit chimique responsable de la plupart des effets psychoactifs de la marijuana et est donc nocif. William Chui, président de la Society of Hospital Pharmacists of Hong Kong, a déclaré que l’interdiction est vitale pour bloquer une “échappatoire légale” potentiellement utilisée par des “commerçants illégaux pour convertir le CBD en THC avec un acide fort à la maison”.

Le processus de conversion du CBD en THC est complexe. Il nécessite généralement un environnement de laboratoire complet et n’est pas facilement réalisé par des amateurs.

Le premier café CBD de Hong Kong, Found, a ouvert ses portes en 2020, vendant du kombucha infusé au CBD, de l’huile de massage, des biscuits et du café, et il est rapidement devenu très populaire.

“Les réactions positives des milliers de visiteurs de Found, à la fois hors ligne et en ligne, nous ont prouvé que le besoin d’une alternative de santé naturelle est réel et que le CBD pourrait aider à faire face au stress de la vie quotidienne”, a écrit l’équipe Found dans un Publication Instagram faisant ses adieux aux clients.

Fiachra Mullen, directeur du marketing d’Altum International, propriétaire de Found, a déclaré que le café avait vu son activité multipliée par 20 depuis son ouverture, bien qu’il n’ait pas fourni de données financières précises. Il a ajouté qu’Altum se concentrera sur la fourniture de produits à ses autres marchés principaux d’Australie et de Nouvelle-Zélande, tout en étant ouvert aux opportunités dans le reste de la région Asie-Pacifique.

Denise Tam, qui a déclaré avoir souffert de dépression et d’anxiété, a été initiée aux produits CBD par son partenaire il y a quelques années. Après avoir ressenti des avantages mentaux et physiques, a déclaré Tam, elle a commencé à vendre des produits à base de CBD via son détaillant en ligne Heavens Please en 2018.

Au cours des deux dernières années, a déclaré Tam, elle a été témoin d’une acceptation accrue par le public du CBD en tant que forme de guérison naturelle. Elle a déclaré que certains de ses clients qui comptaient sur les produits CBD pour traiter l’eczéma, une affection cutanée chronique courante à Hong Kong, s’inquiétaient désormais de la manière de procéder. Beaucoup étaient passés à la crème CBD à partir de médicaments prescrits susceptibles de produire des effets secondaires indésirables, a-t-elle déclaré.

“Il est regrettable que le gouvernement ait interdit une industrie avec des perspectives commerciales aussi brillantes favorisant le bien-être”, a-t-elle déclaré. “Mais c’est formidable que la perception du public sur la définition des drogues ait changé.”

Albert Chung, professeur adjoint de clinique au département de psychiatrie de l’Université de Hong Kong, a toutefois déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves cliniques pour étayer l’idée que le CBD peut soulager le stress et traiter l’eczéma, affirmant qu’il pourrait s’agir davantage d’un “effet placebo”. ” pour les utilisateurs individuels.

Certaines études ont suggéré que le CBD peut aider à lutter contre l’anxiété, l’insomnie et la douleur chronique, les preuves scientifiques les plus solides indiquant une efficacité dans le traitement de l’épilepsie infantile. Selon la Harvard Medical School, davantage de recherches doivent être menées sur ses avantages.

Le gouvernement de Hong Kong a mis en place des boîtes pour l’élimination volontaire des produits CBD avant que l’interdiction ne devienne active. Jusqu’à présent, 77 400 produits contenant du CBD, principalement des produits de soin de la peau, des huiles alimentaires et des compléments alimentaires, ont été collectés.

Dan, un utilisateur de CBD qui a parlé à condition que son nom complet ne soit pas utilisé pour des raisons de sécurité, a déclaré qu’il achetait des grains de café et du miel de CBD depuis trois ans et a qualifié l’interdiction de ridicule. Il a dit qu’il préférait le café CBD parce qu’il n’avait pas l’effet secondaire nerveux de la caféine tout en gardant éveillé.