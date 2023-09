Hong Kong inondée par ses plus fortes précipitations depuis 140 ans

Hong Kong a vu près d’un quart de ses précipitations annuelles en 24 heures, avec des perturbations dans les transports et les écoles.

Une partie voisine de la Chine a également connu des précipitations plus abondantes que tout ce qui y a jamais été enregistré.

Hong Kong a imputé cette averse aux restes du typhon Haikui.

Hong Kong a été inondée vendredi par les précipitations les plus fortes depuis près de 140 ans, laissant les rues de la ville et certaines stations de métro sous l’eau et obligeant ses écoles à fermer.

De l’autre côté de la frontière, les autorités du centre technologique chinois de Shenzhen ont enregistré les pluies les plus fortes depuis le début des enregistrements en 1952.

Selon les experts, le changement climatique a accru l’intensité des tempêtes tropicales, avec davantage de pluie et des rafales plus fortes entraînant des crues soudaines et des dégâts côtiers.

Les fortes pluies à Hong Kong ont commencé jeudi et dans l’heure précédant minuit, l’observatoire météorologique de la ville a enregistré des précipitations horaires de 158,1 millimètres à son siège, le plus élevé depuis le début des enregistrements en 1884.

Vendredi après-midi, l’autorité hospitalière a déclaré qu’au moins 110 personnes avaient été hospitalisées en raison de blessures, dont quatre dans un état grave.

Un homme a été retrouvé inconscient au large de l’ouest de l’île de Hong Kong et déclaré mort à l’hôpital, même si les autorités enquêtaient toujours pour savoir si le décès était lié aux inondations.

Le niveau d’avertissement de pluie le plus élevé de la ville, « noir », a été relevé pendant une durée record de 16 heures avant d’être abaissé à 15h40 vendredi, les précipitations s’étant pour l’essentiel atténuées en fin d’après-midi.

« C’est absolument choquant », a déclaré Jacky, 52 ans, qui vit dans le district de Wong Tai Sin avec ses parents âgés. « Je ne me souviens pas d’inondations aussi graves dans notre district. »

« Le rez-de-chaussée du centre commercial est complètement inondé, le niveau d’eau est plus haut que les devantures des magasins… cela a transformé notre journée en chaos », a-t-il ajouté.

Les autorités ont émis des alertes aux crues soudaines et les services d’urgence ont mené des opérations de secours dans certaines parties du territoire.

« Les habitants vivant à proximité des rivières doivent rester attentifs aux conditions météorologiques et envisager d’évacuer » si leurs maisons sont inondées, a indiqué l’observatoire.

Il a également mis en garde contre d’éventuels glissements de terrain, invitant les automobilistes à « se tenir à l’écart des pentes abruptes et des murs de soutènement ».

La bourse de Hong Kong a annulé toutes les séances de bourse vendredi.

Une fois par siècle

Le secrétaire en chef de Hong Kong, Eric Chan, a décrit le déluge comme « une forte tempête de pluie qui ne se produit qu’une fois par siècle », ajoutant que les conditions extrêmes se poursuivraient jusqu’à minuit, heure locale.

« C’est comme mettre quatre baignoires d’eau dans une seule… ça va se renverser », a déclaré Chan lors d’une conférence de presse, lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement avait fait assez pour empêcher les inondations.

L’Observatoire de Hong Kong a déclaré avoir enregistré plus de 600 millimètres de précipitations à son siège sur 24 heures, soit environ un quart de la moyenne annuelle de la ville.

Plus tôt dans la journée, les taxis ont eu du mal à traverser les routes inondées alors que les navetteurs tentaient de se rendre au travail, certaines voitures étant bloquées dans le déluge.

« C’était comme si tout le quartier était isolé par les eaux de crue. L’un des parkings souterrains est totalement inondé », a déclaré à l’AFP Olivia Lam, qui vit à l’est de l’île de Hong Kong.

« L’eau était presque jusqu’à la taille devant mon immeuble, et ce n’est pas le pire cas dans le quartier. »

Un journaliste de l’AFP a vu des rochers et de la boue provenant d’un glissement de terrain près d’une route à deux voies dans le district de Shau Kei Wan, et de la boue s’est également répandue sur un terrain de basket voisin.

Les habitants d’un immeuble de logements sociaux situé à seulement 30 mètres du glissement de terrain se sont alignés avec des seaux pour collecter de l’eau fraîche après la rupture de l’approvisionnement du bâtiment.

Des routes ont également été inondées sur l’île de Lantau, où les rivières ont débordé.

Le sud de la Chine a été frappé le week-end précédent par deux typhons coup sur coup – Saola et Haikui – bien que Hong Kong ait évité un coup direct redouté.

Des dizaines de millions de personnes dans les zones côtières densément peuplées du sud de la Chine s’étaient abritées chez elles avant ces tempêtes.

L’observatoire météorologique de Hong Kong a déclaré que les dernières pluies torrentielles avaient été provoquées par le « creux de basse pression associé aux restes de Haikui ».

Les autorités ont suspendu les écoles et les services de dédouanement des marchandises à la frontière de la ville avec Shenzhen ont été suspendus.

La perturbation de la frontière est survenue quelques heures après que les autorités de Hong Kong ont annoncé que Shenzhen se préparait à déverser l’eau de son réservoir, ce qui, selon elles, pourrait entraîner des inondations dans le nord de la ville.

L’opérateur du métro de Hong Kong a déclaré qu’il y avait eu une interruption du service sur l’une de ses lignes après l’inondation d’une station du district de Wong Tai Sin.

Une poignée d’autres stations ont également été touchées par la pluie.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montraient une rame de métro ne s’arrêtant pas à la station Wong Tai Sin, qui avait des eaux de crue sur son quai.

Les inondations pourraient coûter à Hong Kong au moins 100 millions de dollars, selon une estimation de Bloomberg Intelligence, contre 470 millions de dollars de dégâts lorsque la ville a été frappée par le typhon Mangkhut en 2018.