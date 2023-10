Hong Kong inondé et frappé par l’affaiblissement du typhon Koinu | Actualités météo

Les écoles ont fermé leurs portes alors que la ville émet un deuxième avertissement de pluie « noire » – le plus élevé – en un mois, au milieu de pluies torrentielles et de vents violents.

Hong Kong a fermé des écoles et suspendu les transactions boursières après l’affaiblissement du typhon Koinu qui a provoqué des pluies torrentielles et des vents violents sur le territoire du sud de la Chine.

Plus de 150 mm de pluie ont été enregistrés sur la plupart des régions de Hong Kong entre minuit et lundi matin, avec des précipitations dépassant 300 mm dans certaines zones, selon les données.

L’Observatoire de Hong Kong a émis un avertissement de pluie « noire » – le plus élevé – pendant environ six heures avant d’être déclassé à 10h30 (02h30 GMT), un mois après que la ville ait été paralysée par les pires inondations depuis 140 ans.

Même si Koinu, qui a tué une personne à Taiwan la semaine dernière, s’est transformé en une violente tempête tropicale, il a néanmoins provoqué d’importantes perturbations.

Les écoles et les crèches ont reçu l’ordre de fermer et la séance du matin à la Bourse de Hong Kong a été suspendue. Les échanges devraient reprendre à 14h00 (06h00 GMT).

Des centaines de passagers sont restés bloqués pendant la nuit à l’aéroport de Hong Kong et dans les stations de métro alors que Koinu perturbait les vols et les transports, a rapporté la chaîne publique RTHK.

Début septembre, Hong Kong a été paralysée par des pluies torrentielles qui ont inondé les rues et inondé les centres commerciaux et les stations de métro. Un avertissement « noir » a également été émis à ce moment-là.

Dans la province chinoise du Guangdong – où Koinu devrait passer en route vers l’île de Hainan – les villes de Zhuhai et Jiangmen ont émis une réponse d’urgence de niveau III, selon l’agence de presse Xinhua dimanche.

L’alerte a entraîné le retour au port de plus de 35 500 bateaux de pêche, tandis que des dizaines de zones côtières pittoresques ont été temporairement fermées.

Le sud de la Chine est fréquemment frappé pendant l’été et l’automne par des typhons qui se forment dans les océans chauds à l’est des Philippines et se propagent ensuite vers l’ouest.

Mais le changement climatique a rendu les tempêtes tropicales plus imprévisibles tout en augmentant leur intensité – entraînant davantage de pluie et des rafales plus fortes qui entraînent des crues soudaines et des dégâts côtiers, selon les experts.