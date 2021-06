Hong Kong fait une descente dans Apple Daily, arrête le rédacteur en chef et des cadres en vertu de la loi sur la sécurité nationale

Lors du premier raid en août dernier, les journalistes ont été autorisés à diffuser en direct alors que la police entrait dans leurs bureaux et fouillait dans les journaux. Mais cette fois, plus de 200 policiers ont bloqué les entrées et les sorties du bâtiment et ont déplacé le personnel dans une zone de cantine éloignée de la salle de rédaction, selon des membres du personnel d’Apple Daily qui ont parlé sous couvert d’anonymat car ils craignaient des répercussions.