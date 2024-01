Hong Kong fait pression pour une nouvelle loi sur la sécurité pour éradiquer les « germes de troubles »

Le gouvernement de Hong Kong va promulguer une loi sur la sécurité, longtemps laissée de côté, pour limiter l’influence étrangère et élargir la définition des infractions telles que le vol de secrets d’État et la trahison, ont annoncé mardi des responsables, dans le but de faire taire davantage la dissidence sur le territoire chinois autrefois en roue libre.

La loi proposée définirait cinq grands domaines d’infractions : la trahison, l’insurrection, le vol de secrets d’État, le sabotage et l’ingérence extérieure. Certaines définitions feraient écho au traitement réservé à ces infractions par la Chine continentale.

“Les services de renseignement étrangers, la CIA et les services de renseignement britanniques ont déclaré publiquement qu’ils effectuaient un travail considérable contre la Chine et Hong Kong”, a déclaré le dirigeant de la ville, John Lee, lors d’une conférence de presse annonçant cette initiative. À l’intérieur, la ville est également toujours confrontée à « des germes de troubles », a-t-il poursuivi.

La loi, a-t-il déclaré, « vise à nous protéger des attaques de forces étrangères et de pays étrangers ».

La proposition, connue sous le nom de législation de l’article 23, a longtemps été un point d’éclair politique majeur à Hong Kong, une ancienne colonie britannique à qui l’on avait promis certaines libertés lors de son retour sous contrôle chinois en 1997. Le gouvernement a tenté de la promulguer pour la première fois en 2003, mais a soutenu après d’importantes protestations des habitants qui craignaient que cela ne limite les libertés civiles. Depuis lors, les dirigeants successifs ont reporté leurs tentatives visant à relancer la législation, exigée par la mini-constitution de Hong Kong, craignant de déclencher de nouvelles réactions négatives.