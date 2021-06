Hong Kong étend sa campagne de vaccination aux enfants de 12 ans et plus

L’annonce a été faite jeudi par la secrétaire régionale à la Santé, Sophia Chan.

« Non seulement il peut protéger les adolescents de l’infection au Covid-19, mais il peut aussi leur permettre de reprendre une scolarité et une vie quotidienne normales le plus tôt possible », dit Chan.

À partir de la semaine prochaine, les enfants âgés de 12 à 15 ans seront autorisés à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech. Le jab a reçu le feu vert pour les enfants de 16 ans et plus en avril. Un autre vaccin largement utilisé à Hong Kong, le vaccin chinois Sinovac, reste autorisé pour les adultes uniquement.

La région autonome, qui abrite quelque 7,5 millions de personnes, a lancé sa campagne de vaccination de masse en février. Le programme avance à un rythme assez modeste, avec seulement 14 % de la population ayant été complètement vaccinée jusqu’à présent.

Pendant ce temps, la Chine continentale avait distribué plus de 700 millions de doses de vaccin jeudi. Alors que les statistiques officielles n’indiquent pas combien de personnes ont été entièrement vaccinées contre le coronavirus, Pékin a précédemment déclaré qu’il cherchait à vacciner 40% de ses près de 1,4 milliard d’habitants fin juin. Le pays a administré environ 20 millions de doses par jour ces derniers temps, et l’objectif annoncé devrait être atteint.

La Chine a bien maîtrisé le redoutable coronavirus bien qu’elle soit le premier pays à détecter la pandémie qui sévit dans le monde depuis déjà un an et demi. Pékin n’a enregistré que 103 000 cas, avec un peu plus de 4 800 décès, appliquant à plusieurs reprises des blocages et lançant des campagnes de tests à l’échelle de la ville et de la région, même sur une poignée de cas de Covid-19.

Dans le monde, plus de 171,7 millions de personnes ont été infectées par Covid-19, dont près de 3,7 millions ont succombé à la maladie, selon de nouvelles statistiques de l’Université Johns Hopkins.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !