Hong Kong envisage des restrictions de mouvement alors que les cas de COVID augmentent

HONG KONG (AP) – Les autorités de Hong Kong envisagent de mettre en place un système de code de santé dans la ville qui limiterait les mouvements des personnes infectées par le coronavirus et les arrivées à l’étranger, alors que les infections augmentent à nouveau.

Le système est similaire à celui de la Chine continentale, dans lequel un code rouge restreint complètement le mouvement d’une personne, un code jaune est pour une restriction partielle, tandis qu’un code vert signifie la liberté de mouvement. Les couleurs apparaîtraient sur l’application d’exposition aux risques de Hong Kong LeaveHomeSafe.

Le chef de la santé de Hong Kong a déclaré lundi que si un tel système était mis en place, un enregistrement avec un nom réel serait requis et ceux dont le test de dépistage du COVID-19 serait positif recevraient un code rouge “pour identifier ceux qui ont été infectés” et les empêcher d’interagir. avec la communauté.

Les autorités envisagent également de réduire la quarantaine hôtelière actuelle de sept jours pour les voyageurs entrants et d’en déplacer une partie vers l’isolement à domicile et la surveillance de la santé.

Ces voyageurs peuvent se voir délivrer des codes de santé jaunes et ne seront pas autorisés à retirer leur masque ou à entrer dans des locaux à haut risque tels que les hôpitaux et les maisons de retraite.

“Nous espérons que nous serons en mesure d’appliquer la quarantaine à domicile de manière plus efficace et d’essayer d’empêcher ces personnes de provoquer une épidémie communautaire”, a déclaré Lo.

À partir de vendredi, tous ceux qui reçoivent une ordonnance d’isolement à domicile recevront également des bracelets électroniques pour s’assurer qu’ils restent en quarantaine.

Les mesures du code de la santé de la ville sont envisagées dans un contexte d’augmentation des infections au COVID-19 après que la ville a combattu sa cinquième et pire épidémie qui a infecté plus d’un million de personnes et tué plus de 9 000 personnes.

Hong Kong a enregistré lundi plus de 2 800 cas, ainsi que sept décès.

Lo a rejeté les craintes que les mesures n’envahissent la vie privée, affirmant que l’enregistrement du nom réel requis pour l’application de santé est d’aider les forces de l’ordre et non de restreindre les libertés des personnes non concernées.

“Je voudrais dire que nous utiliserions la technologie pour mettre en place une stratégie de précision”, a-t-il déclaré. “Il s’agit de réduire nos coûts dans notre lutte contre l’épidémie et de maximiser l’efficacité.”

En Chine continentale, les médias locaux ont rapporté que le système de code de la santé avait été utilisé pour restreindre les mouvements des personnes qui prévoyaient de se joindre à une manifestation dans la province chinoise du Henan le mois dernier après avoir trouvé leurs comptes bancaires gelés dans une banque rurale. Cette décision a suscité de nombreuses critiques sur son utilisation abusive.

Zen Soo, l’Associated Press