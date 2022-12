Hong Kong divisé sur les manifestations chinoises contre le COVID-19

HONG KONG (AP) – La récente vague de protestations contre les restrictions anti-virus de la Chine a été une lueur d’espoir pour certains partisans du propre mouvement pro-démocratie de Hong Kong après que les autorités locales l’ont étouffé en utilisant une loi sur la sécurité nationale promulguée en 2020.

Thomas So, qui a rejoint une douzaine d’étudiants de la partie continentale de Chine organisant une rare manifestation cette semaine à l’Université de Hong Kong, en fait partie.

“Si la Chine continentale s’effondre, je ne dirais pas que ce ne sont pas mes affaires”, a déclaré So, qui a brandi une bougie électrique et une feuille de papier vierge symbolisant le défi à la censure lors de la manifestation. “Quand je soutiens les valeurs de démocratie et de liberté, j’espère que la Chine les aura aussi.”

So espère qu’en rouvrant une fenêtre permettant aux gens de se rassembler et de faire entendre leur voix, les manifestations pourraient offrir une nouvelle chance au mouvement pro-démocratie languissant de Hong Kong.

Certains à Hong Kong, une ancienne colonie britannique sur la côte sud de la Chine, sympathisent avec les appels des manifestants du continent à plus de libertés après près de trois ans de lourdes restrictions pandémiques.

“Hong Kong a déjà connu de nombreuses manifestations et nous comprenons ce que cela fait de vouloir dire quelque chose mais de ne pas pouvoir le faire à cause du gouvernement”, a déclaré Kris Tam, 23 ans, qui tenait une feuille de papier vierge.

En 2019, avant la pandémie, des centaines de milliers de Hongkongais sont descendus dans la rue pour protester contre le projet de loi sur l’extradition. Bien que le projet de loi ait finalement été abandonné, il a déclenché des mois de troubles qui ont parfois conduit à de violents affrontements entre la police et les manifestants.

En vertu de la loi sur la sécurité nationale, promulguée avec le soutien du Parti communiste chinois au pouvoir, les autorités ont réprimé la plupart des manifestations publiques de dissidence dans la ville, malgré l’engagement de Pékin de laisser intacts le système juridique de style occidental semi-autonome de Hong Kong et les libertés civiles pendant 50 ans. ans après que la ville soit passée sous contrôle chinois en 1997.

Mais des manifestations rarement vues ont éclaté dans de nombreuses villes chinoises après qu’un incendie le 24 novembre dans un immeuble d’appartements dans la ville d’Urumqi, dans le nord-ouest, a tué au moins 10 personnes. La tragédie a déclenché des questions furieuses en ligne pour savoir si les pompiers ou les victimes tentant de s’échapper étaient bloqués par des portes verrouillées ou d’autres contrôles antivirus. Les autorités ont nié cela, mais les décès sont devenus un foyer de frustration du public.

C’était la manifestation la plus audacieuse de la dissidence publique depuis des décennies. Après une réponse initialement discrète, le personnel de sécurité utilisant du gaz poivré et des gaz lacrymogènes, la police et les troupes paramilitaires ont inondé les rues de la ville de jeeps, de camionnettes et de voitures blindées dans une démonstration de force massive.

Pékin a promis de réduire le coût et les perturbations des contrôles. Mais il a déclaré qu’il s’en tiendrait à la stratégie «zéro-COVID» consistant à essayer d’étouffer les épidémies en isolant chaque cas.

Les autorités de Hong Kong ont également fait preuve de légèreté dans la gestion des manifestations menées par les Chinois du continent. La police a participé à une manifestation lundi dans le quartier central du centre-ville, bouclant une zone et permettant aux gens de déposer des fleurs, des bougies et des feuilles de papier vierges pour commémorer les victimes de l’incendie d’Urumqi. Cependant, les policiers ont également pris note des détails personnels de plusieurs manifestants et ont pris des vidéos de la manifestation.

Lundi également, des dizaines d’étudiants chinois et de Hongkongais se sont joints à une manifestation à l’Université chinoise de Hong Kong dans la banlieue de Shatin, la plupart brandissant des feuilles de papier vierges pour éviter d’être identifiés par les autorités.

Ils ont scandé “Pas de tests PCR mais liberté!” » et « Opposez-vous à la dictature, ne soyez pas des esclaves », et ont chanté des chansons préférées lors de manifestations précédentes, comme « Entendez-vous le peuple chanter ? de la comédie musicale “Les Misérables” et “Boundless Oceans, Vast Skies” de Beyond, un groupe de rock canto-pop.

Le chef de la sécurité de Hong Kong, Chris Tang, a déclaré plus tard que les manifestations pourraient menacer la sécurité nationale. Il a qualifié les manifestations locales de “hautement organisées” et de “rudiment d’une autre révolution de couleur”, impliquant une implication étrangère.

On ne sait pas si les autorités pourraient prendre d’autres mesures.

Tout le monde à Hong Kong n’a pas sympathisé avec le récent épisode de troubles, tout comme beaucoup ont désapprouvé les manifestations de masse antérieures dans leur propre ville.

Certains ont déploré les critiques des Chinois du continent à l’égard du mouvement de protestation antérieur de Hong Kong et affirment que les manifestants de l’autre côté de la frontière ne font que goûter à leur propre médecine.

De nombreux messages sur le forum de type Reddit de Hong Kong LIHKG – où les partisans de la démocratie ont discuté des stratégies pour le mouvement de 2019 – étaient antipathiques.

“Les jeunes chinois inutiles n’ont montré aucune empathie pour les jeunes inutiles de Hong Kong en 2019, alors pourquoi devrions-nous le faire pour les jeunes chinois inutiles en 2022?” un utilisateur nommé “Fat woman ! Vous n’avez pas tort”, s’interroge-t-il.

Certains ont déclaré que la police de Hong Kong devrait aider les autorités du continent à réprimer les manifestations. D’autres ont même dit que le gouvernement chinois devrait déployer des chars, comme il l’a fait en écrasant le mouvement pro-démocratie de 1989 centré sur la place Tiananmen, tuant des centaines, voire des milliers de manifestants non armés.

Il est impossible de savoir quelle proportion des 7,4 millions d’habitants de Hong Kong soutient ou désapprouve les manifestations à la fois dans leur propre ville et sur le continent chinois.

“Ceux dans la rue à Hong Kong peuvent être un mélange de continentaux et de locaux, cherchant à exprimer leur désapprobation des politiques chinoises zéro-COVID telles qu’elles sont mises en œuvre sur le terrain, et prônant peut-être plus de liberté et de démocratie dans les deux endroits”, a déclaré John Burns, professeur honoraire de politique et d’administration publique à l’Université de Hong Kong.

Les manifestants du continent et de Hong Kong soutiennent la même cause, a déclaré Charles Leung, un étudiant dans la vingtaine qui a rejoint l’événement à Central lundi.

“En tant qu’être humain, quand je vois que d’autres sont traités injustement, je dois parler”, a déclaré Leung. “En ce qui concerne les droits de l’homme … (nous devrions nous en soucier), que ce soit à Hong Kong il y a trois ans ou en Chine aujourd’hui.”

Kanis Leung et Zen Soo, Associated Press