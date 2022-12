Hong Kong dit à Google d’enterrer la chanson de protestation dans les recherches d’hymnes

HONG KONG – Le géant américain de la technologie Google subit une pression croissante de la part du gouvernement de Hong Kong – et, par association, de la Chine – pour enterrer dans ses résultats de recherche une chanson pro-démocratie politiquement sensible qui a été confondue avec l’hymne national.

Mardi, le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a déclaré que le gouvernement continuerait de correspondre et de faire le suivi avec Google, et qu’il était “possible de réorganiser les résultats de recherche via des publicités et de supprimer des éléments” qui ont enfreint la loi.