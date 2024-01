Hong Kong dispose déjà d’une loi sur la sécurité nationale. Maintenant, son leader en fait pression pour en obtenir un autre

Hong Kong

Hong Kong a officiellement entamé mardi le processus de promulgation d’une loi controversée sur la sécurité nationale, une décision qui pourrait avoir de profondes conséquences sur le statut de la ville en tant que centre financier mondial.

La législation proposée couvrira des infractions telles que la trahison, le vol de secrets d’État, l’espionnage et l’ingérence extérieure, ce qui, selon les responsables de Hong Kong, « comblera les lacunes » du système. une loi radicale sur la sécurité nationale imposé à la ville par le gouvernement central chinois en 2020 à la suite manifestations de masse en faveur de la démocratie.

Connue sous le nom d’Article 23, la législation de Hong Kong sur la sécurité a été abandonnée en 2003 après qu’une précédente tentative de promulgation ait attiré un demi-million d’habitants dans les rues pour protester par crainte qu’elle n’érode les libertés civiles.

Mais aucune opposition publique de ce type n’est attendue cette fois-ci.

La répression de la sécurité nationale menée par Pékin ces dernières années a transformé Hong Kong, autrefois en roue libre, faisant taire presque toute dissidence et emprisonner des dizaines d’opposants politiques. De nombreux groupes de la société civile se sont dissous et médias au franc-parler ont fermé.

Les autorités de Hong Kong et chinoises affirment que la loi sur la sécurité imposée par Pékin, qui criminalise la succession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères en termes vagues et généraux, a rétabli l’ordre dans la ville après les manifestations de 2019 et nient qu’elle ait restreint les libertés.

Et mardi, le dirigeant de Hong Kong a déclaré qu’il était désormais temps de promulguer les propres lois supplémentaires sur la sécurité de la ville « dès que possible ».

“Pourquoi maintenant? Nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre », a déclaré le directeur général John Lee en annonçant une consultation publique sur l’article 23, qualifiant sa promulgation de « devoir constitutionnel de la ville ».

« Cela fait 26 ans que nous attendons ; nous ne devrions pas attendre plus longtemps », a-t-il déclaré, faisant référence à la période qui s’est écoulée depuis que l’ancienne colonie britannique a été cédée à la domination chinoise en 1997.

En vertu de la mini-constitution de Hong Kong convenue par les deux puissances, la ville est tenue de promulguer des lois interdisant les actes mettant en danger la sécurité nationale.

“Bien que la société dans son ensemble semble calme et très sûre, nous devons toujours faire attention aux sabotages potentiels et aux courants sous-jacents qui tentent de créer des troubles”, a déclaré Lee.

La consultation a débuté mardi et se terminera le 28 février, soit moins de trois mois alloués aux commentaires du public lorsque le gouvernement a tenté pour la dernière fois de présenter la loi il y a plus de deux décennies.

Lee a cité les tensions géopolitiques croissantes comme un facteur d’urgence, soulignant la menace de « certains pays occidentaux » ciblant le développement sûr de la Chine.

« Les organismes de renseignement étrangers, notamment la CIA et les agences de renseignement britanniques, ont déclaré publiquement qu’ils feraient beaucoup de travail pour cibler la Chine et Hong Kong », a-t-il déclaré. “Les agents étrangers et les idées indépendantistes de Hong Kong se cachent toujours dans la société hongkongaise.”

Peter Parks/AFP/Getty Images Le chef de l’exécutif de Hong Kong, John Lee, s’exprime lors d’une conférence de presse au siège du gouvernement à Hong Kong, le 30 janvier 2024.

Les responsables de Hong Kong ont offert mardi un premier aperçu de certains détails du projet de loi local.

Un chapitre du document de consultation est consacré aux actes de « vol de secrets d’État et d’espionnage », a déclaré le chef de la sécurité de la ville, Chris Tang.

La législation créera de nouvelles infractions « d’acquisition, de possession et de divulgation illégales de secrets d’État », a-t-il déclaré, et élargira la définition de l’espionnage pour couvrir les « activités d’espionnage modernes ».

« Par exemple, les forces étrangères peuvent inciter leurs agents à diffuser des informations fausses ou trompeuses pour s’immiscer dans les affaires de Hong Kong », a déclaré Tang.

Selon un Document de consultation de 110 pages publiés par le gouvernement pour commentaires publics, les « secrets d’État » couvrent un large éventail de catégories liées à la fois à Hong Kong et à la Chine, notamment la défense, la diplomatie, l’économie, les affaires sociales, la technologie, la science et les relations entre les gouvernements central et hongkongais. .

Il y aura également de nouvelles infractions liées à l’ingérence extérieure, aux dommages aux infrastructures publiques et à l’utilisation d’ordinateurs et de systèmes électroniques pour mener des actions mettant en danger la sécurité nationale, selon Tang.

La nouvelle loi sur la sécurité pourrait apporter davantage d’incertitude à Hong Kong, qui s’efforce de maintenir son statut de premier centre financier d’Asie après trois années de restrictions strictes liées au Covid et de la répression de la sécurité nationale par Pékin.

Pékin a également intensifié sa propre répression contre la sécurité de l’État sur le continent. L’année dernière, il a élargi la définition de l’espionnage et mené des perquisitions dans des sociétés de conseil étrangères, ce qui a effrayé les entreprises et les investisseurs étrangers.

Ces dernières années, les responsables de Hong Kong ont cherché à rassurer les dirigeants sur le fait que la ville conserverait un rôle distinct de celui de la Chine continentale, affirmant que les responsables du gouvernement central avaient exprimé leur soutien au maintien de la position unique de la ville en tant que lien entre l’Est et l’Ouest.