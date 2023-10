Hong Kong Disneyland ouvre le premier parc d’attractions « Gelé » au monde

World of Frozen est une reconstitution d’Arendelle, un village fictif présenté dans les films « Frozen » qui abrite les sœurs Disney, Elsa et Anna.

Elsa et Anna de Disney au World of Frozen à Hong Kong Disneyland.

Le nouveau terrain comprendra des attractions comme une promenade en bateau « Frozen Ever After » et des montagnes russes « Wandering Oaken’s Sliding Sleighs ».

« Frozen Ever After est la première attraction du Hong Kong Disneyland Resort à présenter les figurines audio-animatroniques entièrement électriques les plus avancées de Walt Disney Imagineering », selon un communiqué de presse. Ceux-ci sont robots réalistes qui peuvent bouger et parler, et qui sont présents dans des attractions telles que le Hall des Présidents de Walt Disney World et Indiana Jones Adventure: Temple du Crâne de Cristal de Tokyo DisneySea.