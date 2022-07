Hong Kong dévoile les bracelets de quarantaine Covid — RT World News

Les dispositifs de repérage seront obligatoires pour ceux qui contractent le coronavirus et choisissent de s’isoler à domicile

Hong Kong s’apprête à introduire des bracelets de suivi électronique pour les citoyens qui décident de se mettre en quarantaine à domicile après avoir été testés positifs pour Covid-19, a annoncé son chef de la santé. Les contrevenants aux règles d’isolement risquent de lourdes amendes et peut-être même des peines de prison.

Le secrétaire à la Santé du territoire, Lo Chung-mau, a annoncé cette décision lors d’un point de presse lundi, affirmant que les bracelets sont destinés à empêcher les personnes infectées de propager davantage la maladie et fonctionneront sur l’application “Leave Home Safe” déployée l’année dernière.

“Nous devons nous assurer que l’isolement à domicile est plus précis tout en étant humain”, Lo a déclaré, ajoutant que les trackers seront introduits vendredi.

Le non-respect de l’ordonnance de quarantaine de Hong Kong pourrait entraîner des amendes allant jusqu’à 3 200 dollars et un maximum de six mois derrière les barreaux. Les personnes capables de s’isoler à domicile doivent le faire pendant deux semaines, mais seront autorisées à partir si elles sont testées négatives pendant deux jours consécutifs et reçoivent leur première paire de doses de vaccin.















Alors que le territoire exigeait auparavant que les arrivées à l’étranger utilisent des bracelets avec des codes QR uniques pour s’enregistrer et comptabiliser leurs mouvements, les gadgets ont ensuite été remplacés par une véritable technologie de suivi. Le système devrait être étendu, bien que le gouvernement n’ait pas précisé quel type de bracelet il utilisera pour la dernière initiative.

Le secrétaire à la Santé a également noté que Hong Kong mettra en œuvre un système de code couleur similaire à celui en place en Chine continentale, qui étiquette différents niveaux de risque d’infection en jaune ou en rouge. Ceux qui portent la désignation rouge seront confrontés à de lourdes restrictions de mouvement, y compris des interdictions pures et simples d’entrer dans les lieux publics, tandis que le jaune implique des limites moindres.

Cependant, le directeur général de la ville récemment inauguré, John Lee, a depuis souligné que le système de feux de circulation ne s’appliquerait qu’aux « un nombre spécifique et restreint de personnes », mais a néanmoins fait valoir que Hong Kong avait besoin “une méthode d’identification” pour distinguer les citoyens atteints d’infections actives de ceux mis en quarantaine par précaution.

Les autorités locales continuent d’avertir que l’épidémie de Covid-19 à Hong Kong demeure “très sérieux,” exhortant les résidents à minimiser les déplacements et à respecter les règles de distanciation sociale, qui viennent d’être prolongées de deux semaines supplémentaires mardi.

Le ministère de la Santé a déclaré avoir enregistré mardi 2 558 nouveaux cas locaux de coronavirus, ainsi que 211 autres infections parmi les voyageurs en provenance de l’étranger. Il n’a pas proposé de mise à jour quotidienne des décès, mais a noté que le territoire avait enregistré 9 420 décès au total tout au long de la pandémie, la plupart d’entre eux survenus cette année.