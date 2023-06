Hong Kong détient 8 personnes à la veille de l’anniversaire de la place Tiananmen

HONG KONG (AP) – La police de Hong Kong a arrêté huit personnes, dont des militants et des artistes, à la veille du 34e anniversaire de la répression de la place Tiananmen en Chine, une décision qui signale la diminution de la liberté d’expression dans la ville.

La police a déclaré samedi soir dans un communiqué que quatre personnes avaient été arrêtées pour avoir prétendument troublé l’ordre dans les espaces publics ou commis des actes avec une intention séditieuse. Quatre autres personnes ont été emmenées pour enquête, soupçonnées d’atteinte à l’ordre public. Les autorités n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires samedi.

Pendant des décennies, des dizaines de milliers de Hongkongais ont organisé une veillée aux chandelles annuelle dans le parc Victoria le 4 juin pour commémorer la répression de 1989 contre les manifestants pro-démocratie, au cours de laquelle des chars ont pénétré au cœur de Pékin et des centaines, voire des milliers de personnes ont été tuées. .

Pendant la pandémie, les manifestations à Hong Kong étaient rares en raison des restrictions liées au COVID-19. En outre, de nombreux militants y ont été réduits au silence ou emprisonnés après que Pékin a imposé une loi radicale sur la sécurité nationale à la suite de manifestations massives en 2019. Lorsque les Britanniques ont remis Hong Kong à Pékin en 1997, on leur avait promis 50 ans d’autonomie et de liberté de réunion, la parole et la presse qui ne sont pas autorisées sur le continent chinois, mais les critiques disent que ces libertés sont érodées.

La commémoration de Tiananmen de cette année devrait être discrète. De nombreux Hongkongais tentent de marquer l’événement de manière privée car on ne sait pas ce que les autorités pourraient considérer comme subversif.

Plus tôt samedi, les militants Kwan Chun-pong et Lau Ka-yee ont été arrêtés après être apparus près de l’ancien site de la veillée aux chandelles pour dire qu’ils ne mangeraient pas pendant environ 24 heures pour pleurer les victimes.

« Nous allons maintenant commencer à jeûner à 18h04 », a déclaré Lau avec des fleurs à la main, faisant référence à la date de la répression du 4 juin. Ils détenaient également des papiers indiquant qu’ils jeûnaient et pleuraient ceux qui avaient été tués à Tiananmen.

Cet acte de protestation relativement doux a néanmoins incité les policiers à arriver en quelques minutes et à encercler le couple, qui a ensuite mis du ruban adhésif rouge sur la bouche. Un officier les a avertis qu’ils pourraient enfreindre la loi pour avoir des intentions séditieuses et leur a ordonné de cesser leurs activités ou ils pourraient être arrêtés.

Quelques minutes plus tard, ils ont été emmenés par la police. On ne sait pas s’ils ont été officiellement arrêtés.

À la tombée de la nuit, la police a emmené cinq autres personnes, dont deux artistes, Sanmu Chen et Chan Mei-tung.

Entouré de policiers, Samnu Chen a scandé : « Hongkongais, n’ayez pas peur. N’oubliez pas que demain, c’est le 4 juin. Chan Mei-tung se tenait debout et marchait dans une rue de Causeway Bay avant d’être bouclé par la police.

On ne sait pas si d’autres militants se présenteront dimanche pour commémorer publiquement l’anniversaire. Le parc sera plutôt occupé par un carnaval organisé par des groupes pro-Pékin pour célébrer la passation de Hong Kong à la domination chinoise. Les organisateurs disent qu’il comportera un bazar avec de la nourriture de toute la Chine.

Kanis Leung, Associated Press