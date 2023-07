Hong Kong déclare la poursuite à vie des militants étrangers, déclenchant une réaction internationale

Le directeur général de Hong Kong, John Lee, a annoncé mardi que huit militants pro-démocratie vivant aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie seraient poursuivis à vie pour des infractions présumées à la sécurité nationale.

Lee a soutenu les efforts de la police pour arrêter ces militants, en délivrant des mandats d’arrêt en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin.

Les militants, sans se laisser décourager par les mesures prises contre eux, ont juré de poursuivre leur travail de défense des droits de Hong Kong depuis l’étranger.

Le chef de Hong Kong a déclaré mardi que huit militants pro-démocratie qui vivent maintenant aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie seront poursuivis à vie pour des infractions présumées à la sécurité nationale, rejetant les critiques selon lesquelles la décision de les faire arrêter était un dangereux précédent.

Le directeur général John Lee a exprimé son soutien aux efforts de la police pour arrêter les huit. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, Lee a déclaré que toute personne, y compris ses amis et ses proches, qui fournirait des informations menant à son arrestation serait éligible aux primes offertes par la police.

« La seule façon de mettre fin à leur destin de fugitif qui sera poursuivi à vie est de se rendre », a-t-il déclaré.

Les mandats d’arrêt ont été émis contre les anciens législateurs pro-démocratie Nathan Law, Ted Hui et Dennis Kwok, l’avocat Kevin Yam, le syndicaliste Mung Siu-tat et les militants Finn Lau, Anna Kwok et Elmer Yuen. Ils ont été accusés d’avoir enfreint la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin en commettant des délits tels que la collusion avec des puissances étrangères et l’incitation à la sécession.

Plus de 260 personnes ont été arrêtées en vertu de la loi promulguée en 2020 dans le cadre d’une vaste répression de la dissidence sur le territoire, mais les récompenses de 127 600 $ pour les informations menant à chaque arrestation étaient les premières en vertu de la loi.

Cette décision a rapidement suscité la colère des gouvernements américain et britannique, qui ont contesté l’application extraterritoriale de la loi sur la sécurité. Les États-Unis ont déclaré que cela marquait un dangereux précédent qui menaçait les droits de l’homme. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a tweeté que son pays était « profondément préoccupé » par les informations selon lesquelles les autorités de Hong Kong émettraient des mandats d’arrêt contre les défenseurs de la démocratie.

Mais Lee a insisté sur le fait que le pouvoir extraterritorial existe dans les lois sur la sécurité nationale de nombreux pays. Il a déclaré que son gouvernement ne se laisserait pas influencer par les commentaires des responsables et des politiciens étrangers.

« Je n’ai pas peur des pressions politiques qui sont exercées sur nous parce que nous faisons ce que nous pensons être juste », a-t-il déclaré.

À Pékin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que la Chine déplorait vivement les « calomnies flagrantes » d’autres pays contre sa loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong. « La justice ne sera jamais retardée ou absente », a-t-elle déclaré.

La dispute reflète une nouvelle source de discorde entre Pékin et l’Occident sur la portée présumée à l’étranger des agences d’application de la loi chinoises. La Chine aurait dirigé des postes de police secrets à l’étranger en Amérique du Nord, en Europe et dans d’autres pays où les communautés chinoises comprennent des détracteurs du Parti communiste qui ont des contacts familiaux ou professionnels en Chine. Pékin a nié qu’il s’agissait de postes de police, affirmant qu’ils existaient principalement pour fournir des services aux citoyens tels que le renouvellement des permis de conduire.

Le secrétaire à la sécurité de Hong Kong, Chris Tang, a doublé la répression contre les huit militants, affirmant que les autorités cherchaient à réduire l’accès à leurs finances, notamment en gelant et en confisquant leurs avoirs. Des enquêtes seront menées pour découvrir ceux qui les soutiennent financièrement à Hong Kong et à l’étranger, a déclaré Tang.

Il a averti que toute personne qui les aide à mettre en danger la sécurité nationale peut violer la loi.

L’action de Hong Kong n’a pas empêché les militants de prendre la parole.

Law, qui est accusé de collusion étrangère et d’incitation à la sécession, a déclaré sur son Facebook que les derniers développements indiquaient qu’il était à nouveau ciblé par le Parti communiste chinois et qu’il ressentait la « pression invisible ». Cependant, il a refusé de se rendre.

« Tout ce que j’ai fait était un travail de plaidoyer raisonnable, justifiable et pacifique », a déclaré le militant basé au Royaume-Uni.

Yam a déclaré aux médias australiens que cette décision n’était pas complètement inattendue. « Les seules voix dissidentes restantes sont maintenant en dehors de Hong Kong, et c’est là qu’elles s’étendent ensuite », a-t-il déclaré.

Mung a également promis dans un communiqué qu’il ne cesserait pas de défendre les droits des travailleurs de Hong Kong à l’étranger.

« Si jamais j’étais reconnu coupable, mon seul « crime » serait de dire la vérité pour mes compatriotes de Hong Kong », a-t-il déclaré.

Anna Kwok a tweeté qu’elle ne reculerait pas. Elle a réitéré son appel à interdire à Lee, qui a été sanctionné par Washington pour son implication dans la dure répression des droits à Hong Kong, d’assister aux réunions de coopération économique Asie-Pacifique en novembre aux États-Unis.

Hong Kong, une ancienne colonie britannique qui est revenue à la domination chinoise en 1997, fait l’objet d’un examen de plus en plus strict de la part de Pékin après des mois de manifestations de masse en faveur de la démocratie en 2019.

La police a reconnu lundi qu’elle ne serait pas en mesure d’arrêter les huit s’ils restaient à l’étranger.

Eunice Yung, une législatrice pro-Pékin et la belle-fille de Yuen, a soutenu la décision de la police et a réitéré qu’elle avait déjà coupé les ponts avec Yuen en août dernier.

« Tous ses actes n’ont rien à voir avec moi », a-t-elle déclaré sur sa page Facebook.