Hong Kong condamne un magnat des médias pro-démocratie à une peine de prison pour fraude

Un tribunal de Hong Kong a condamné samedi un magnat des médias pro-démocratie à cinq ans et neuf mois de prison pour deux accusations de fraude liées à des violations de bail, la dernière d’une série d’affaires contre d’éminents militants qui, selon les critiques, visent à écraser la dissidence dans le ville.

Jimmy Lai, qui a été arrêté lors d’une répression contre le mouvement pro-démocratie de la ville à la suite de manifestations généralisées en 2019 et en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, a également été condamné à une amende de 2 millions de dollars de Hong Kong (353 000 $ CAN).

Sa société de médias, Next Digital, a publié le journal pro-démocratie aujourd’hui disparu Apple Daily. La publication a été contrainte de fermer suite à l’arrestation de ses principaux dirigeants, rédacteurs et journalistes l’année dernière.

En octobre, Lai a été reconnu coupable d’escroquerie pour avoir sous-loué une partie de l’espace de bureau à une société de secrétariat, qu’il contrôlait également, entre 2016 et 2020. Le deuxième chef d’escroquerie était d’avoir laissé la même entreprise utiliser l’espace de bureau du média à une violation présumée des contrats de location de 1998 à 2015.

Le tribunal a alors jugé que les déménagements avaient violé les accords de location avec la Hong Kong Science and Technology Parks Corp. et que Lai avait caché le fait que la société occupait de l’espace dans le bâtiment.

En prononçant les peines samedi, le juge Stanley Chan a déclaré que les violations, qu’il a qualifiées d'”organisées et planifiées”, se sont produites sur deux décennies et que Lai avait utilisé son organisation médiatique comme “un parapluie de protection”.

Il a dit que Lai ne se sentait pas coupable de ces mouvements, il n’y avait donc aucune raison pour que le tribunal réduise sa peine de prison.

L’ancien collègue de Lai, Wong Wai-keung, qui a été reconnu coupable d’une seule accusation de fraude dans l’affaire, doit purger 21 mois de prison, a ajouté Chan.

REGARDER | L’arrestation en 2020 a été largement condamnée : L’arrestation du magnat de Hong Kong Jimmy Lai suscite une condamnation mondiale Le milliardaire de Hong Kong et militant pro-démocratie Jimmy Lai et plusieurs membres de son équipe ont été arrêtés par des centaines de policiers en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale de Pékin, déclenchant une condamnation mondiale de ce qu’on a appelé l’éviscération des droits de Hong Kong.

Encourt la réclusion à perpétuité dans un procès séparé

L’équipe juridique de Lai a demandé plus tôt aux Nations Unies d’enquêter sur son emprisonnement et ses multiples accusations criminelles de “harcèlement légal” pour le punir d’avoir parlé. Le magnat avait déjà été condamné à 20 mois de prison pour son rôle dans des rassemblements non autorisés.

Un procès distinct pour la sécurité nationale impliquant Lai, initialement prévu pour le 1er décembre, a été reporté après que le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a demandé à la Chine de l’empêcher effectivement d’engager un avocat de la défense britannique. S’il est reconnu coupable, Lai risque la réclusion à perpétuité.

La promulgation de la loi sur la sécurité a conduit à l’arrestation de nombreux militants éminents de la démocratie dans la ville chinoise semi-autonome. Hong Kong, une ancienne colonie britannique, est revenue sous le contrôle de la Chine en 1997.

Cela a également sapé la confiance dans l’avenir de la place financière internationale, un nombre croissant de jeunes professionnels réagissant à la diminution des libertés en s’expatriant.