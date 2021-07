Hong Kong condamne la première personne pour incitation à la sécession et au terrorisme en vertu de la loi sur la sécurité nationale

La décision historique signifie que Tong pourrait être condamné à la prison à vie après avoir été reconnu coupable lors d’un procès qui s’est tenu sans jury, une dérogation à l’état de droit traditionnel de Hong Kong.

Tong, qui a 24 ans, avait été accusé d’avoir conduit une moto dans trois policiers anti-émeute, alors qu’il portait une banderole qui déclarait « Libérez Hong Kong. Révolution de notre temps. Le tribunal n’a pas pris en considération une accusation alternative d’avoir causé des lésions corporelles graves par la conduite dangereuse.

« L’accusé a commis ces actes dans le but d’intimider le public afin de poursuivre son programme politique », Le juge Toh, l’un des juges présidant l’affaire, a déclaré.

L’accusé avait plaidé non coupable de toutes les accusations, ses avocats affirmant qu’il s’agissait d’un accident et qu’il n’avait pas eu l’intention de blesser les policiers.

Le tribunal se réunira jeudi pour examiner sa peine, qui sera prononcée par trois juges choisis par la directrice générale de Hong Kong, Carrie Lam, pour traiter les affaires de sécurité nationale.

Avec plus de 100 personnes détenues depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale en 2019, le verdict de culpabilité de mardi pourrait marquer le début d’une série de condamnations de militants accusés d’avoir violé la législation depuis son introduction en 2020.

Alors qu’il y a eu une condamnation internationale de la loi sur la sécurité nationale, dont les groupes de défense des droits de l’homme ont prétendu faire taire la liberté d’expression, la Chine l’a défendue comme étant nécessaire pour rétablir la stabilité dans une région qui a été ravagée par les manifestations.

Les manifestations de 2019 ont été initialement déclenchées par un projet de loi sur l’extradition qui permettrait à la Chine d’obtenir la restitution d’individus de Hong Kong accusés d’avoir violé les lois chinoises. Cependant, il a éclaté en un mouvement plus large qui a exigé des réformes démocratiques et l’autonomie de la Chine.

Pour tenter d’empêcher de futurs troubles, la Chine a mis en œuvre une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, qui criminalise la sécession, la subversion et la collusion avec des forces étrangères. Alors que la Chine prétend qu’il s’agit simplement d’assurer la stabilité et de protéger les relations entre la Chine et Hong Kong, des personnalités de l’opposition ont accusé Pékin de violer le principe «un pays, deux systèmes» et de chercher à utiliser la législation pour écraser la dissidence dans la cité-État.

