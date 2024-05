Hong Kong condamne 14 militants pro-démocratie dans une affaire de sécurité nationale

HONG KONG (AP) — Un tribunal de Hong Kong a condamné jeudi 14 militants pro-démocratie dans la ville. la plus grande affaire de sécurité nationale en vertu d’une loi imposée par Pékin qui a pratiquement anéanti la dissidence publique.

Parmi les personnes reconnues coupables de complot en vue de commettre une subversion figurent les anciens législateurs Leung Kwok-hung, Lam Cheuk-ting, Helena Wong et Raymond Chan, et ils risquent la prison à vie s’ils sont condamnés plus tard. Les deux accusés acquittés étaient les anciens conseillers de district Lee Yue-shun et Lawrence Lau.

Ils faisaient partie des 47 défenseurs de la démocratie poursuivis en 2021 pour leur implication dans une élection primaire non officielle. Les procureurs les avaient accusés d’avoir tenté de paralyser le gouvernement de Hong Kong et de renverser le leader de la ville en obtenant la majorité législative nécessaire pour opposer son veto sans discernement aux budgets.

Dans un résumé du verdict distribué aux médias, le tribunal a déclaré que les participants aux élections avaient déclaré qu’ils « utiliseraient activement ou utiliseraient le pouvoir conféré au (Conseil législatif) par la (Loi fondamentale) pour opposer leur veto aux budgets ».

Raymond Chan, un ancien législateur pro-démocratie, arrive au tribunal de première instance de West Kowloon à Hong Kong, le jeudi 30 mai 2024. (AP Photo/Chan Long Hei) Helena Wong, une ancienne députée pro-démocratie, arrive au tribunal de première instance de West Kowloon à Hong Kong, le jeudi 30 mai 2024. (AP Photo/Chan Long Hei)

En vertu de la Loi fondamentale, le chef de l’exécutif peut dissoudre le corps législatif si un budget ne peut être adopté, mais le dirigeant devra démissionner si le budget fait à nouveau l’objet d’un veto dans le corps législatif nouvellement formé.

Dans le verdict complet de 319 pages, le tribunal a également déclaré que si le projet de veto sur les projets de loi conduisait à la dissolution de la législature, cela signifierait que « la mise en œuvre de toute nouvelle politique gouvernementale serait sérieusement entravée et essentiellement stoppée ».

« Le pouvoir et l’autorité du gouvernement et du chef de l’exécutif seraient considérablement affaiblis », a déclaré le tribunal dans le verdict. « À notre avis (…) cela créerait une crise constitutionnelle à Hong Kong. »

Les juges ont conclu que les « moyens illégaux » ne se limitent pas aux seuls actes criminels et qu’il n’était pas nécessaire pour l’accusation de prouver que l’accusé savait que les moyens utilisés étaient « illégaux ».

Le tribunal a été ajourné jusqu’à jeudi et le juge Andrew Chan n’a pas donné plus de détails sur le raisonnement du tribunal.

Lau, qui a été acquitté, a déclaré aux journalistes qu’il ne devrait pas être au centre de l’attention pour le moment, car d’autres accusés dans cette affaire méritent l’inquiétude et l’amour du public.

Il a déclaré que s’il y avait une « étoile » dans l’affaire, le jugement devrait être « l’étoile » car il expose la logique et les perspectives des juges. « Cela fait partie de notre Etat de droit », a-t-il déclaré.

Le tribunal a acquitté Lau après avoir constaté qu’il n’avait pas mentionné son veto sur le budget lors de sa campagne électorale et le tribunal n’a pas été en mesure de conclure qu’il avait eu l’intention de renverser le pouvoir de l’État.

Lee, l’autre accusé déclaré non coupable, a remercié le public de s’être intéressé à cette affaire au cours des dernières années. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas en dire plus sur le verdict car l’accusation pourrait faire appel de son acquittement.

« Je me sens calme, comme je l’ai toujours été », a-t-il déclaré. Dans une précédente publication sur Facebook, il a déclaré que jeudi était pour lui comme une cérémonie de remise des diplômes spéciale, même si l’obtention d’un diplôme consiste généralement à partager le bonheur avec sa famille et ses amis.

« Cela reflète peut-être le mieux l’impuissance commune de notre génération », avait-il déclaré dans son message de mercredi.

Lee Yue-shun, ancien conseiller de district pro-démocratie, quitte le tribunal de première instance de West Kowloon à Hong Kong, le jeudi 30 mai 2024. (AP Photo/Chan Long Hei)

Lee, comme Lau, a été acquitté après que le tribunal n’a trouvé aucune preuve qu’il avait mentionné son veto lors d’un forum électoral, et qu’il n’avait pas non plus personnellement exprimé sa position sur l’utilisation du droit de veto pour forcer le gouvernement à accéder aux demandes des manifestants.

Alors que Lee – alors membre du Parti civique, aujourd’hui disparu – avait adopté un programme politique similaire à celui des autres membres du parti, le tribunal a pris en compte le fait qu’il était un retardataire dans la campagne du parti pour les primaires et qu’il n’aurait eu que peu de choix. mais d’adopter la plateforme utilisée par d’autres. Ainsi, le tribunal a déclaré dans son verdict qu’il ne pouvait pas être sûr qu’il avait eu l’intention de subvertir le pouvoir de l’État.

Les observateurs ont déclaré que l’affaire de subversion illustrait comment la loi sur la sécurité était utilisée pour écraser l’opposition politique à la suite d’énormes manifestations antigouvernementales en 2019. Mais les gouvernements de Pékin et de Hong Kong ont insisté sur le fait que la loi avait contribué à ramener la stabilité dans la ville et que l’indépendance judiciaire était protégée.

Lorsque la Grande-Bretagne a restitué Hong Kong à la Chine en 1997, Pékin a promis de conserver dans la ville les libertés civiles de type occidental pendant 50 ans. Cependant, depuis l’introduction de la loi de 2020, les autorités de Hong Kong ont sévèrement limité la liberté d’expression et de réunion au nom du maintien de la sécurité nationale. De nombreux militants ont été arrêtés, réduits au silence ou contraints à l’exil. Des dizaines de groupes de la société civile ont été dissous.

Les militants poursuivis dans l’affaire principale comprenaient le juriste Benny Tai, l’ancien leader étudiant Joshua Wong et une douzaine d’anciens législateurs, dont Leung Kwok-hung et Claudia Mo.

Trente et un d’entre eux, dont Tai, Wong et Mo, ont plaidé coupables à l’accusation de complot en vue de commettre une subversion. Ils ont de meilleures chances d’être condamnés à des peines de prison plus courtes et seront condamnés à une date ultérieure.

Seize autres personnes, dont Leung, ont plaidé non coupables et ont subi un procès sans jury. Après les verdicts de jeudi, des audiences d’atténuation seront programmées pour déterminer les peines des personnes reconnues coupables.

Des membres de la Ligue des sociaux-démocrates tiennent une banderole devant les tribunaux de première instance de West Kowloon à Hong Kong, le jeudi 30 mai 2024, avant les verdicts dans les affaires de sécurité nationale. La banderole indique « L’exercice des droits constitutionnels n’est pas un crime ». (Photo AP/Chan Long Hei)

Jeudi, avant l’audience, Chan Po-ying, chef du parti politique pro-démocratie Ligue des sociaux-démocrates, ainsi que trois autres membres du LSD, ont été arrêtés au tribunal, selon une publication sur Facebook du membre du parti Figo Chan. Chan Po-ying est également l’épouse de l’ancien député Leung Kwok-hung, l’un des accusés condamnés jeudi.

Selon des médias locaux tels que le South China Morning Post, les personnes arrêtées avaient tenté de brandir une banderole jaune en signe de protestation alors qu’elles pénétraient dans l’enceinte du tribunal, mais avaient été arrêtées par la police et escortées.

Des diplomates des États-Unis, d’Australie et de Grande-Bretagne, ainsi que des dizaines d’habitants, attendaient devant le palais de justice gardé par la police pour obtenir des sièges pour entendre les verdicts.

L’ancienne présidente du Parti démocrate Emily Lau faisait partie de ceux qui ont manifesté leur soutien. Elle a déclaré aux journalistes qu’elle était triste que tant de personnes soient enfermées depuis plus de trois ans, mais a refusé de commenter le verdict.

Le travailleur social Stanley Chang, ami de l’un des 16 accusés, a déclaré qu’il était arrivé sur les lieux à 4 heures du matin parce qu’il craignait de ne pas pouvoir trouver de place. Chang a déclaré qu’il y avait très peu de choses que les partisans pouvaient faire pour eux et qu’assister à l’audience était une sorte de compagnie.

« Je veux apporter un certain soutien à mon ami et aux visages que j’ai vus dans les reportages », a-t-il déclaré.

Des gens font la queue devant les tribunaux de première instance de West Kowloon à Hong Kong, le jeudi 30 mai 2024, avant les verdicts dans une affaire de sécurité nationale. (Photo AP/Chan Long Hei)

Maya Wang, directrice par intérim de Human Rights Watch pour la Chine, a déclaré que les condamnations de 14 personnes « pour leur activisme pacifique (montrent) un mépris total à la fois pour les processus politiques démocratiques et pour l’État de droit ».

« Tout ce que les Hongkongais voulaient, c’était avoir la possibilité d’élire librement leur gouvernement. La démocratie n’est pas un crime, quoi qu’en disent le gouvernement chinois et son tribunal de Hong Kong trié sur le volet », a ajouté Wang.

Sarah Brooks, du groupe de défense des droits Amnesty International, a qualifié ces condamnations massives de « sans précédent » et a déclaré qu’il s’agissait de « l’illustration la plus impitoyable à ce jour de la façon dont la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong est utilisée comme arme pour faire taire la dissidence ».

« Ces condamnations envoient également un message effrayant à toute autre personne à Hong Kong qui s’oppose aux actions du gouvernement, à savoir : restez silencieux ou risquez la prison », a-t-elle déclaré.

La primaire non officielle de juin 2020 visait à présélectionner les candidats pro-démocratie qui se présenteraient ensuite aux élections officielles. Il a attiré un taux de participation étonnamment élevé de 610 000 électeurs, soit plus de 13 % de l’électorat inscrit de la ville.

Le camp pro-démocratie espérait alors pouvoir obtenir une majorité législative, ce qui lui permettrait de faire valoir les revendications des manifestations de 2019, notamment une plus grande responsabilité de la police et des élections démocratiques pour le chef de la ville.

Mais le gouvernement a reporté les élections législatives qui auraient suivi les primaires, invoquant les risques pour la santé publique liés à la pandémie de coronavirus. Le les lois électorales ont ensuite été révisées, réduisant considérablement la capacité du public à voter et augmentant le nombre de législateurs pro-Pékin au sein de l’assemblée législative.

Pékin a également critiqué le vote comme une contestation de la loi sur la sécurité, qui criminalise la sécession, la subversion et la collusion avec des forces étrangères visant à intervenir dans les affaires de la ville, ainsi que le terrorisme.