Hong Kong condamne 14 militants pour la démocratie pour subversion

Légende, Les 47 de Hong Kong ont été accusés il y a trois ans d’avoir tenté de « renverser » le gouvernement en organisant des primaires non officielles en 2020.

Auteur, Kelly Ng et Lok Lee

Rôle, à Singapour et à Hong Kong

30 mai 2024 Mis à jour il y a 2 heures

Hong Kong a déclaré 14 militants pro-démocratie coupables de subversion dans le cadre de la plus grande utilisation jamais faite d’une loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine.

Parmi eux figuraient les anciens législateurs Leung Kwok-hung et Helena Wong, la journaliste devenue militante Gwyneth Ho et des Hongkongais ordinaires qui ont rejoint les manifestations de masse de 2019, comme l’infirmière Winnie Yu.

Ils auraient « [created] une crise constitutionnelle pour Hong Kong » s’ils avaient effectivement été élus au Parlement, le tribunal a statué jeudi.

Les condamnations ont montré « l’ampleur et la gravité du projet criminel », a déclaré le chef de l’exécutif de Hong Kong, John Lee, ajoutant que son gouvernement ferait « tout son possible pour prévenir, réprimer et imposer des sanctions » pour toute activité « mettant en danger la sécurité nationale ».

Jeudi, devant le palais de justice, Vanessa Chan, l’épouse de Leung Kwok-hung, a été arrêtée avec trois autres militants pour avoir tenté d’organiser une manifestation, selon des sources policières pour « conduite désordonnée ».

Source des images, Anthony WALLACE / AFP Légende, Parmi les personnes reconnues coupables figure la journaliste Gwyneth Ho qui, par inadvertance, s’est filmée en direct en train d’être battue par une foule lors des manifestations de 2019.

Jeudi, trois juges de la Haute Cour, Andrew Chan, Alex Lee et Johnny Chan, ont souscrit à l’argument des procureurs selon lequel si les candidats pro-démocratie avaient été élus, ils auraient tenté de « mettre leur veto ou de refuser l’adoption de tout budget » présenté par le gouvernement de Hong Kong. gouvernement.

Cette action et d’autres, a déclaré le tribunal, auraient conduit à « une ingérence grave, une perturbation ou une atteinte à l’exercice des devoirs et fonctions conformément à la loi par le gouvernement (de Hong Kong) ».

Comme preuve, le tribunal a cité des lettres et du matériel de campagne trouvés au domicile des accusés et sur leurs appareils lors de leur arrestation il y a plus de trois ans.

Le tribunal a acquitté deux des accusés – les anciens conseillers de district Lawrence Lau et Lee Yue-Shun – affirmant qu’il « ne peut pas être sûr » qu’ils étaient « parties au projet » ou qu’ils « avaient l’intention de renverser le pouvoir de l’État ». Mais le ministère de la Justice a déclaré qu’il ferait appel des acquittements.

Les 47 comptent parmi les noms les plus éminents du mouvement pro-démocratie, depuis 2014, lorsque des milliers de personnes ont manifesté pour des élections libres et équitables.

« Ils résument l’aspiration diverse et universelle de démocratie et de liberté parmi les citoyens de Hong Kong », a déclaré à la BBC Simon Cheng, accusé d’avoir violé la NSL. Il a fui Hong Kong et a depuis obtenu l’asile au Royaume-Uni.

L’affaire a attiré une grande attention car elle constitue un nouveau test pour les libertés civiles de Hong Kong sous le régime de Pékin. Parallèlement au procès du milliardaire Jimmy Lai, il a mis en lumière les critiques croissantes selon lesquelles la loi sur la sécurité nationale (NSL) aurait été utilisée pour écraser la dissidence. Mais la Chine a déclaré que la loi avait rétabli la stabilité dans la ville à la suite des manifestations de 2019 et qu’elle était essentielle au maintien de l’ordre.

Mme Chan est la présidente de la Ligue des sociaux-démocrates, l’un des rares groupes politiques pro-démocratie qui existent encore à Hong Kong.

Des groupes de défense des droits humains et plusieurs pays occidentaux ont condamné le verdict, réitérant leurs inquiétudes quant au caractère « politiquement motivé » des poursuites.

Le Royaume-Uni a déclaré que cette affaire montrait comment les autorités avaient utilisé la loi sur la sécurité nationale (NSL) pour « étouffer l’opposition et criminaliser la dissidence politique ».

Cela « ternit[es] La réputation internationale de Hong Kong » et « envoie le message que les Hongkongais ne peuvent plus participer de manière sûre et significative à un débat politique pacifique », a déclaré la ministre britannique pour l’Indo-Pacifique, Anne Marie Trevelyan.

L’UE a déclaré que cela « marque une nouvelle détérioration des libertés fondamentales et de la participation démocratique » et l’Australie a exprimé de « fortes objections » à la « large application » de la NSL. L’un des militants condamnés, Gordon Ng, est un citoyen australien.

Légende, En 2019, la colère suscitée par un projet de loi d’extradition proposé par la Chine a donné lieu à certaines des plus grandes manifestations que Hong Kong ait jamais connues.

En réponse au verdict, le ministère des Affaires étrangères de Pékin a déclaré : « Hong Kong est une société fondée sur l’État de droit… Personne ne peut mener des activités illégales sous la bannière de la démocratie et tenter d’échapper aux sanctions légales. »

« Nous nous opposons résolument à ce que certains pays interviennent dans les affaires intérieures de la Chine et salissent ou sapent le système juridique de Hong Kong par des affaires judiciaires individuelles », a déclaré la porte-parole du ministère, Mao Ning.

Les responsables de Hong Kong saluent le taux de condamnation proche de 100 % de la NSL mais les experts juridiques affirment que cela montre à quel point cette loi est utilisée pour faire taire la dissidence : près de 300 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette loi pour un large éventail d’actes.

La condamnation est attendue à une date ultérieure, y compris pour les 31 autres personnes qui ont plaidé coupables. La subversion est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à vie et il n’est pas clair si un plaidoyer de culpabilité justifie une réduction de peine en vertu de la NSL.

Bon nombre des plaidoyers de culpabilité ont été « probablement pris comme une décision pragmatique, [as the activists] reconnaissons que leurs chances d’obtenir un procès équitable sont minces », a déclaré M. Cheng.

« C’est le reflet tragique de la façon dont les militants sont contraints à des concessions simplement pour atténuer la sévérité de leur punition sous un régime de plus en plus autoritaire », a-t-il déclaré.

« Quel crime a-t-il commis ?

« Nous aimons tous les deux l’indépendance, l’ouverture et la liberté. Quel genre de crime a-t-il commis ? a déclaré Vanessa Chan, épouse de Leung Kwok-hung.

S’adressant à la BBC chinoise avant le verdict et son arrestation ultérieure, elle a déclaré : « Je me sens triste pour lui… Je sais qu’il se sent malheureux, tout comme moi. »

M. Leung, mieux connu sous le nom de Long Hair en raison de sa coiffure caractéristique, a été pendant des décennies le dissident le plus tenace de Hong Kong. Il a été emprisonné à plusieurs reprises pour avoir manifesté contre le gouvernement, mais cette fois-ci, c’est différent, a déclaré Mme Chan, qui ne lui rend visite en prison que 15 minutes chaque jour.

« [Back in the 2010s], l’environnement social était complètement différent… Le mouvement pro-démocratie avançait. Être emprisonné n’était qu’un petit revers… Les gens sentaient qu’il y avait beaucoup à faire après avoir été libérés de prison.

Source des images, Getty Images Légende, Leung Kwok-hung ou Long Hair s’est un jour décrit comme un « révolutionnaire marxiste ».

Désormais, a-t-elle ajouté, même lorsqu’il sortira de prison, il « ne sera libéré que d’une petite prison vers une grande prison ».

Le couple, tous deux âgés d’une soixantaine d’années, s’est marié quelques mois seulement avant son arrestation début 2021. Il est depuis en prison.

Le désir du travailleur social Hendrick Lui de « contribuer à la société » l’a conduit en prison, a déclaré Elsa Wu, sa mère adoptive.

M. Lui fait partie des 31 personnes qui ont plaidé coupable – et il faisait partie de ceux qui ont participé à la primaire non officielle qui est au cœur de l’affaire.

« Il a vu beaucoup de problèmes sociaux, alors il s’est dit : ‘Pourquoi ne me présente-je pas aux élections' », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait espéré qu’il aurait une vie plus facile après une enfance difficile.

« Il aurait été préférable qu’il continue à travailler comme travailleur social. »

Légende, Les gens ont fait la queue devant le palais de justice pendant des jours avant le verdict

« Un procès pour le mouvement pro-démocratie de Hong Kong »

La primaire non officielle sur laquelle se concentre l’affaire a eu lieu en juillet 2020, malgré les avertissements des responsables selon lesquels elle pourrait violer la NSL. Mais plus de 600 000 Hongkongais ont voté pour choisir des candidats de l’opposition susceptibles de se présenter aux prochaines élections du Conseil législatif ou du LegCo, le mini-parlement de Hong Kong.

Mais les élections ont été reportées et lorsqu’elles ont finalement eu lieu en décembre 2021 après des réformes controversées, les candidats pro-Pékin ont accédé au pouvoir. Seulement 30 % des habitants de la ville ont voté. Les nouvelles lois ont permis à Pékin de déterminer qui pouvait se présenter aux élections, et bon nombre des législateurs de l’opposition les plus éminents faisaient déjà face à des accusations en vertu de la NSL.

Les autorités ont défendu les poursuites engagées contre les 47 militants, affirmant qu’ils avaient un « complot vicieux » visant à saper le gouvernement.

Mais le procès était controversé. La NSL permet que la décision soit prise par trois juges triés sur le volet par le gouvernement de Hong Kong, plutôt que par un jury, ce qui a été considéré comme une rupture avec les traditions de common law de la ville.

La plupart des accusés sont en prison depuis leur arrestation en janvier 2021, même si le procès n’a commencé que début 2023. La libération sous caution leur a été refusée et les détentions provisoires sont rapidement devenues la norme dans les affaires NSL.

La toute première audience de libération sous caution s’est prolongée pendant quatre jours, les accusés n’ayant pas eu la possibilité de se changer ni même de prendre une douche. Dix d’entre eux se sont ensuite évanouis et plusieurs ont été envoyés à l’hôpital.

Il s’agissait « d’un procès pour le mouvement pro-démocratie de Hong Kong », a déclaré à la BBC Eric Lai, chercheur au Georgetown Center for Asian Law.

« Ces verdicts anéantissent effectivement toute l’opposition politique à Hong Kong », a déclaré Sunny Cheung, qui s’est également présenté aux primaires de juillet 2020 mais a fui la ville.

Aujourd’hui en exil aux États-Unis, il dit que ses camarades militants lui manquent : « J’ai rêvé de mes pairs qui ont combattu [for] la démocratie ensemble. La culpabilité du survivant est immense. »