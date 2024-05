Hong Kong condamne 14 militants pour la démocratie dans le cadre du plus grand procès en matière de sécurité nationale

Des dizaines de militants et dirigeants démocratiques les plus connus de Hong Kong risquent désormais des peines de prison, dans certains cas pouvant aller jusqu’à la perpétuité, après qu’un tribunal a rendu jeudi un verdict dans le plus grand procès de sécurité nationale de la ville.

Leur délit : organiser des élections primaires pour améliorer leurs chances aux élections municipales.

Les autorités ont accusé 47 personnalités pro-démocratie, dont Benny Tai, ancien professeur de droit, et Joshua Wong, leader de la contestation et fondateur d’un groupe étudiant, de complot en vue de commettre des actes de subversion. Trente et un de ces accusés ont depuis plaidé coupable.

Jeudi, les juges choisis par le leader de Hong Kong soutenu par Pékin ont condamné 14 des militants restants et en ont acquitté deux autres.

Ces condamnations montrent comment les autorités ont utilisé les pouvoirs étendus d’une loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin pour réprimer la dissidence politique sur le territoire chinois. Les sanctions qui devraient suivre dans les semaines ou les mois à venir transformeraient effectivement l’avant-garde de l’opposition de la ville, caractéristique de sa scène politique autrefois dynamique, en une génération de prisonniers politiques.