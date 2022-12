Hong Kong claque Google dans la ligne de l’hymne

Un haut responsable de la sécurité a déclaré que l’entreprise n’avait pas donné la priorité aux informations correctes sur la chanson nationale de la ville

Google a refusé de faire en sorte que l’hymne national chinois plutôt qu’une chanson de protestation apparaisse comme le premier résultat de recherche lorsque les gens tapent les mots “Hong Kong” et “hymne national”, a déclaré lundi Chris Tang, le plus haut responsable de la sécurité de la ville. . Il accuse l’entreprise de “doubles standards” et s’est juré de “faire tout ce qui est en notre pouvoir pour corriger la situation”.

Hong Kong est devenue la ville autonome de Chine après la fin de la domination britannique en 1997. Depuis lors, la ville utilise l’hymne chinois “Marche des Volontaires” comme sien.

Cependant, «Glory to Hong Kong», une chanson écrite pour soutenir les manifestations anti-Pékin à grande échelle qui ont secoué la ville en 2019-2020, figure également en bonne place dans les résultats de recherche de Google. En 2020, «Glory to Hong Kong» a été interdit en vertu de la loi chinoise sur la sécurité nationale. Les médias d’État ont fait valoir qu’il était associé aux émeutes et aux troubles sociaux qui se sont produits pendant les manifestations.

Le gouvernement de Hong Kong a officiellement demandé à Google le mois dernier de donner la priorité à l’hymne chinois par rapport à la chanson de protestation. “Nous avons été informés plus tôt par Google que tous les résultats de recherche étaient générés par un algorithme sans intervention humaine”, Tang a déclaré, ajoutant que la réponse de l’entreprise “a blessé les sentiments des habitants de Hong Kong.”

Il est bien connu que quiconque souhaite que ses informations soient vues par davantage de personnes peut dépenser de l’argent en publicités pour faire la promotion de ses publications. L’affirmation de Google selon laquelle ses mains sont liées est incompréhensible.

Lire la suite Google a demandé de supprimer les informations “inexactes”

Tang a accusé le géant de la technologie basé dans la Silicon Valley de “doubles standards.” Il a souligné le tribunal suprême de l’UE, qui a statué la semaine dernière que Google devait supprimer des informations si une partie concernée prouve qu’elles sont inexactes.

Google n’a pas commenté les remarques de Tang. La société a déclaré à propos de la décision du tribunal de l’UE à l’époque qu’elle avait “travaillé dur” mettre en œuvre les politiques du bloc et cherché « trouver un juste équilibre entre les droits d’accès des personnes à l’information et la vie privée.

La chanson de protestation a été accidentellement jouée à la place de l’hymne chinois avant un match de rugby en Corée du Sud le mois dernier, lorsque l’équipe de Hong Kong a affronté l’équipe sud-coréenne. Les graphismes à l’écran lisaient «Glory to Hong Kong» comme hymne de la ville avant les matchs de rugby aux Émirats arabes unis et en Australie ces derniers mois. Les organisateurs se sont excusés pour les erreurs suite aux plaintes des officiels de Hong Kong.