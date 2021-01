Hong Kong arrête plus de 50 militants pour la démocratie dans une répression sans précédent

Le président du Parti civique Alan Leong (troisième avant à droite) et d’autres membres crient des slogans alors qu’ils tiennent une conférence de presse au siège du parti à Hong Kong le 6 janvier 2021, à la suite de l’arrestation de dizaines de personnalités de l’opposition en vertu de la loi sur la sécurité nationale. | Anthony Wallace / AFP via Getty Images

Un signe que la Chine intensifie sa loi sur la sécurité nationale pour écraser la société civile de Hong Kong.

Plus de 50 dirigeants pro-démocratie et de la société civile à Hong Kong ont été arrêtés en vertu de la loi chinoise sur la sécurité nationale, une répression sans précédent alors que Pékin tente d’étrangler les libertés restantes de Hong Kong.

Des raids ont eu lieu à Hong Kong aux petites heures du matin mercredi, une opération qui a impliqué plus de 1 000 policiers. Au total, 53 personnalités et militants de l’opposition ont été arrêtés pour leur implication dans les élections primaires non officielles qui ont eu lieu en juillet pour des candidats pro-démocratie, dans le but de sélectionner la liste des candidats aux élections législatives reportées depuis.

Ces primaires ont eu lieu peu de temps après que la Chine a adopté une nouvelle loi agressive sur la sécurité nationale, une loi radicale qui a donné à Pékin de larges pouvoirs pour éradiquer la dissidence à Hong Kong. Maintenant, en raison de leur association avec cette élection, ces dirigeants pro-démocratie sont accusés de subvertir l’État chinois.

Les arrestations massives ont été le signe le plus clair à ce jour que le Parti communiste chinois (PCC) dirigé par le président Xi Jinping est déterminé à éradiquer l’opposition politique à Hong Kong, après près d’un an de manifestations pro-démocratie là-bas.

En 1997, la Grande-Bretagne, qui contrôlait Hong Kong, a rendu le territoire à la Chine. Aux termes de cet accord, Hong Kong est censée être régie selon une règle «un pays, deux systèmes». La partie «un pays» signifie qu’il fait officiellement partie de la Chine, tandis que la partie «deux systèmes» lui confère une certaine autonomie, y compris des droits comme la liberté de la presse qui sont absents en Chine continentale.

La Chine est censée respecter cet accord jusqu’en 2047, mais depuis des années, elle érode ces libertés et tente de mettre Hong Kong plus étroitement sous son contrôle.

Et la loi sur la sécurité nationale adoptée en juillet a effectivement tué même le vernis «un pays, deux systèmes». La Chine a fait usage de la loi pour sévir contre les voix pro-démocratie de premier plan, y compris le magnat des médias Jimmy Lai et la militante Agnes Chow.

L’opération de masse de mercredi a marqué la tentative la plus effrontée de la Chine de faire taire la société civile de Hong Kong.

« Le plus grand jour d’arrestations »

Une douzaine de candidats à la primaire ont été arrêtés, ainsi que des législateurs de longue date pro-démocratie, dont l’ancienne législatrice Claudia Mo. Il en était de même pour des personnes qui ont aidé à organiser les primaires, comme un sondage d’opinion, selon le Washington Post.

Un avocat américain et défenseur des droits de l’homme a également été arrêté, le premier citoyen américain balayé par la nouvelle loi. D’autres militants moins directement associés au mouvement pro-démocratie, tels que les droits des personnes handicapées et les militants syndicaux, ont également été arrêtés – un signe que la Chine est résolue à éradiquer l’organisation et l’activisme de presque tous les types.

Les experts et les militants craignaient que la loi sur la sécurité nationale ne soit une «condamnation à mort» pour Hong Kong. Les arrestations de mercredi ne laissent aucun doute sur le fait que la peur se réalise.

«Lors de la plus grande journée d’arrestations depuis la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale (NSL), le PCC et les autorités de Hong Kong ont cherché à extirper l’ensemble de l’establishment et du mouvement politiques pro-démocratie», Samuel Chu, directeur de la Le Conseil de la démocratie de Hong Kong, basé aux États-Unis, a déclaré dans un communiqué.

«À Hong Kong, essayer de se présenter à une élection, publier vos idéaux politiques, organiser des rassemblements publics et exprimer votre préférence dans une enquête primaire non officielle sont tous considérés comme des tentatives de« subvertir le pouvoir de l’État »», a ajouté Chu.

Nathan Law, un éminent dirigeant pro-démocratie de Hong Kong qui a depuis fui au Royaume-Uni, a qualifié les arrestations de «dévastatrices». «Beaucoup de personnes arrêtées sont mes amis. Je suis en fait sur la liste. Si je devais être à Hong Kong, je serais arrêté il y a à peine quelques heures », a-t-il déclaré, selon CBS News.

Et d’autres pourraient bientôt être visés, car rien n’indique que la Chine ralentisse sa répression.

«Ce n’est que lorsque la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong sera pleinement et précisément mise en œuvre, et fermement et strictement appliquée, que la sécurité nationale, la stabilité sociale et la paix publique de Hong Kong pourront être effectivement garanties», a déclaré le Bureau de liaison du gouvernement central populaire, le bras officiel du gouvernement de Pékin en Hong Kong, a déclaré dans un communiqué, par le New York Times.

La répression présente une nouvelle crise qui attend la nouvelle administration Biden. Secrétaire d’État désigné Tony Blinken appelé les arrestations «Un assaut contre ceux qui défendent courageusement les droits universels. L’administration Biden-Harris se tiendra aux côtés du peuple de Hong Kong. »

Mais il est peu probable que la Chine arrête son siège sur la société civile de Hong Kong, d’autant plus que les États-Unis sont distraits par leur propre dysfonctionnement électoral et, comme le reste du monde, par la pandémie de coronavirus.

Une nouvelle administration américaine aura du mal à réparer les dommages que la Chine a déjà causés à Hong Kong, et même avec le soutien bipartite du Congrès, il y a des limites à ce que les États-Unis peuvent faire pour défier Pékin à Hong Kong.