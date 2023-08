Hong Kong arrête 6 personnes pour stratagème de fraude aux prêts utilisant des deep fakes d’IA

Six individus ont été arrêtés à Hong Kong après avoir prétendument utilisé l’intelligence artificielle pour générer des images destinées à une escroquerie au prêt.

Les six escrocs accusés sont accusés d’avoir falsifié des images pour tromper les banques et les prêteurs d’argent dans le cadre d’un syndicat de fraude démantelé par la police municipale.

« Le racket a utilisé un programme d’IA qui change la face, communément appelé technologie deepfake, pour demander des prêts en ligne auprès des institutions financières », a déclaré vendredi le surintendant du Bureau de la cybersécurité et de la criminalité technologique, Dicken Ko Tik.

« Nous continuerons à collaborer activement avec les parties prenantes de divers secteurs pour traduire en justice les cybercriminels qui se cachent dans le monde numérique », a ajouté Ko.

Le syndicat est accusé d’avoir utilisé des cartes d’identité volées et des documents fabriqués pour demander des prêts via Internet. Des identités, des justificatifs de domicile, des déclarations de revenus, etc. auraient été falsifiés grâce à l’intelligence artificielle et téléchargés auprès des institutions financières pour approbation.

De nombreuses institutions ciblées exigent que ceux qui recherchent des prêts prennent des selfies en temps réel pendant le processus de demande pour prouver leur identité.

Selon les autorités de Hong Kong, les escrocs ont utilisé l’IA pour modifier leurs visages afin qu’ils correspondent à ceux représentés sur les cartes d’identité volées.

Les autorités affirment que le groupe a déposé au moins 20 demandes de prêt utilisant la technologie de l’IA, et qu’un prêt d’un montant d’environ 8 937 dollars a été approuvé.

Des cartes d’identité volées ont été utilisées pour demander 70 prêts supplémentaires et ouvrir 20 comptes bancaires.

Le syndicat a également utilisé des identités volées pour enregistrer des dizaines de cartes SIM, qui ont été utilisées pour envoyer des messages non sollicités de phishing visant à obtenir des détails sur les cartes de crédit et des informations personnelles.

La police a déclaré que les suspects étaient âgés de 31 à 50 ans et qu’un homme de 35 ans arrêté lors du raid serait le meneur.

Tous les suspects ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de complot frauduleux et sont détenus pour être interrogés. L’enquête est en cours et les autorités n’excluent pas de nouvelles arrestations.