Hong Kong accuse 47 partisans de la démocratie d’avoir violé la loi sur la sécurité

Les 47 politiciens et militants inculpés dimanche sont accusés d’avoir enfreint la loi sur la sécurité en aidant à organiser une élection primaire informelle l’année dernière pour le camp politique pro-démocratique de Hong Kong. Ils faisaient partie des 55 personnes arrêtées lors d’un balayage en janvier et libérées sous caution pendant que la police poursuivait son enquête.

HONG KONG – Des dizaines de personnalités pro-démocratie qui ont été arrêtées et détenues le mois dernier ont été de nouveau arrêtées dimanche et accusées d’avoir violé la nouvelle loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, le dernier coup porté aux espoirs de démocratie en déclin dans le territoire.

L’année dernière, le bloc pro-démocratie du Conseil législatif a démissionné en masse après que Pékin ait forcé quatre de ses membres à démissionner. Ce mois-ci, le gouvernement chinois a signalé qu’il prévoyait de changer le système électoral de Hong Kong pour interdire les candidats considérés comme déloyaux envers le Parti communiste au pouvoir en Chine. Bien que les détails de ces changements ne soient pas encore finalisés, ils devraient interdire l’entrée en fonction de toutes les personnalités de l’opposition, sauf les plus conciliantes.

Les élections de septembre ont finalement été reportées par le gouvernement de Mme Lam, qui a invoqué des restrictions en cas de pandémie. Les militants pro-démocratie ont déclaré que le retard était plus probablement un effort pour éviter la défaite des candidats pro-établissement, qui ont gravement perdu lors des élections au niveau du quartier en 2019.

Mais les autorités ont averti qu’en vertu de la loi sur la sécurité, que la Chine a imposée à la ville fin juin, un tel plan était potentiellement un acte de subversion. Entre autres choses, la loi interdit d’interférer, de perturber ou de saper les fonctions des gouvernements chinois et de Hong Kong.

La primaire, qui a eu lieu en juillet, n’avait pas l’air d’être différente des autres tenues dans les démocraties du monde entier. Plus de 600000 personnes ont nommé leurs choix préférés pour se présenter aux élections législatives en septembre, favorisant généralement les candidats étroitement associés aux manifestations antigouvernementales de masse qui ont secoué la ville en 2019.

Les 47 personnes inculpées dimanche avaient reçu l’ordre des jours à l’avance de se présenter à la police, et depuis lors, beaucoup faisaient leurs adieux à leurs proches et achetaient des articles de première nécessité, comme des lunettes sans métal et des baskets sans lacets.

Owen Chow, un militant de 24 ans, a publié dimanche en ligne une photo d’un chant bouddhiste nouvellement tatoué sur son bras droit. «Il semble que la souffrance continuera indéfiniment», a-t-il écrit. «Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas d’imagination sur la souffrance, mais d’espoir et de détermination au-delà de la souffrance.»

Pendant son séjour au commissariat, M. Chow a été accusé de subversion en vertu de la loi sur la sécurité nationale, selon son avocat.

Lester Shum, qui était un leader des manifestations pro-démocratie de 2014 connues sous le nom de Mouvement des parapluies et qui a participé à la primaire l’année dernière, a également été inculpé. Il a déclaré que la route vers les arrestations avait commencé avec les manifestations de 2019.

«Nous avons décidé depuis longtemps de ne pas nous plier à l’autoritarisme», a-t-il déclaré. «J’espère que tout le monde portera cette décision dans les jours très difficiles à venir.»