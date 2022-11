Hong Kong accueille un sommet financier international pour retrouver son lustre

Commentez cette histoire Commentaire

HONG KONG — Le premier grand sommet financier de Hong Kong depuis le début de la pandémie vient de s’achever par des déclarations enthousiastes selon lesquelles « le pire est derrière nous » et que la ville reste le centre d’affaires le plus important d’Asie. Pourtant, les messages sonnaient quelque peu creux, malgré la présence de plus de 200 dirigeants internationaux, qui ont été exemptés de certaines des restrictions pandémiques auxquelles les résidents locaux sont toujours confrontés.

Hong Kong est restée largement fermée depuis que le coronavirus a frappé au début de 2020, suivant de près la politique sévère «zéro covid» de la Chine continentale et exigeant une quarantaine obligatoire pour les voyageurs. Combiné aux manifestations démocratiques et à la répression sécuritaire qui ont secoué la ville l’année précédente, l’impact a été dévastateur. Le centre financier autrefois florissant est devenu encore plus isolé, son économie s’est effondrée. La main-d’œuvre a continué de diminuer à mesure que l’exode des résidents s’accélérait.

Le sommet de trois jours sur l’investissement des dirigeants financiers mondiaux, organisé par l’Autorité monétaire de la ville, visait à signaler le retour de Hong Kong en tant que puissance internationale. Il a attiré des hauts responsables de 120 institutions financières du monde entier, dont Morgan Stanley, JP Morgan et Blackstone.

Hong Kong va abolir la quarantaine dans les hôtels pour mettre fin à l’isolement de la ville

Dans un discours d’ouverture dans une salle de bal de l’hôtel Four Seasons, l’un des lieux les plus luxueux de la région, le directeur général de Hong Kong, John Lee, a déclaré aux dirigeants et aux banquiers que la ville est résiliente et “rebondit, mieux que jamais”.

“L’opportunité et le moment sont ici, en ce moment, à Hong Kong”, a déclaré Lee, un loyaliste de Pékin qui a pris ses fonctions en juillet. “Fonce. Mettez-vous devant, pas derrière.

Fang Xinghai, vice-président de la China Securities Regulatory Commission, a exhorté les personnes réunies à ne pas “parier contre la Chine et Hong Kong” et “à ne pas lire trop de rapports internationaux sur la Chine, qui ne comprennent pas la Chine et ne se concentrent que sur le court terme”. .”

Mais le sommet n’a pas pu échapper à la controverse. Au moins quatre hauts dirigeants se sont retirés au préalable, citant des infections à coronavirus ou des changements d’horaire. Le secrétaire aux finances, Paul Chan, était présent bien qu’il ait confirmé plus tard qu’il avait été testé positif, avec une “faible charge virale”, après son retour d’un voyage d’affaires au Moyen-Orient. Les responsables ont nié qu’il ait reçu un traitement spécial.

Les cadres en visite ont été exemptés des interdictions de restaurant et de la surveillance médicale auxquelles les personnes arrivant à Hong Kong doivent généralement se conformer jusqu’à ce qu’elles reçoivent un résultat de test PCR négatif. Tous les banquiers avec un covid confirmé ont été autorisés à partir en jet privé.

Alors que “le sommet est un bon début” pour la résurgence de la ville, l’économiste Gary Ng de Natixis a noté que les discussions n’ont pas abordé de plans concrets pour assouplir davantage les politiques en cas de pandémie. Les mesures de suivi sur la levée des restrictions sont « les plus importantes », a-t-il déclaré.

Des responsables et des banquiers chinois ont abordé des questions liées aux prévisions économiques incertaines du pays, a déclaré Laurence Li, président du Conseil de développement des services financiers. “Il n’y avait pas l’impression d’être un éléphant dans la salle”, a-t-il déclaré, ajoutant que la plupart des participants étaient plus intéressés par l’inflation mondiale et les risques de taux de change, ainsi que par les cycles de reprise et de ralentissement économiques.

Zhiwu Chen, professeur de finance à l’Université de Hong Kong, a déclaré que le sommet était un spectacle où les responsables tentaient de mettre Hong Kong sous son meilleur jour. Le gouvernement, a-t-il suggéré, devrait plutôt donner la priorité à la déréglementation et à des marchés plus libres pour restaurer l’éclat financier international de la ville, avec un « véritable état de droit » et la liberté d’expression et de la presse.

Le coronavirus lie Hong Kong encore plus près de Pékin alors que le continent prend la tête de la réponse à la pandémie

Certains législateurs américains avaient exhorté les banquiers américains à ne pas participer pour éviter de légitimer la répression de la Chine contre les militants pro-démocratie. Il n’y a pas eu de discussion formelle lors du sommet sur le déclin de l’État de droit à Hong Kong sous contrôle chinois.

Pour les citoyens de Hong Kong comme Owen Ng, tout ce qui concernait le sommet semblait éloigné, voire hors de propos.

Ng, qui a 27 ans et travaille dans le marketing, a déclaré que les messages sur la résurgence de Hong Kong sonnent «un peu ridicules» compte tenu de la réalité de la plupart des gens – qualité de vie inférieure, prix gonflés et politiques sur les coronavirus qui ont été assouplies «très peu».