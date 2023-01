Hong Kong abandonne l’interdiction controversée des animaux de compagnie

La ville a interdit l’importation de hamsters et d’autres petits mammifères l’année dernière en raison des préoccupations de Covid-19

Hong Kong est sur le point d’abroger une interdiction d’un an sur l’importation de hamsters à vendre plus tard ce mois-ci. Alors que les animaux de compagnie étrangers nécessiteront un test Covid-19 négatif avant de pouvoir être vendus, ceux dont le test est positif seront simplement mis en quarantaine »jusqu’à ce que le résultat du test soit satisfaisant.”

Cette décision a été annoncée par un porte-parole du département de l’agriculture, de la pêche et de la conservation de la ville dans un communiqué publié mercredi. Les tests sont nécessaires, a déclaré le responsable, car des études ont prouvé que les rongeurs ne sont pas seulement sensibles au virus, mais qu’ils peuvent facilement le transmettre aux humains.

Les hamsters étrangers – ainsi que tous les autres petits mammifères d’origine étrangère – ont été interdits en janvier dernier après que près d’une douzaine de hamsters importés des Pays-Bas se soient avérés infectés par la variante Delta. La variante n’avait pas été vue chez l’homme depuis des mois et aurait quitté la ville jusqu’à ce qu’un travailleur de 23 ans de l’animalerie Little Boss soit testé positif et aurait infecté un client.

Les autorités ont fini par abattre 2 500 des créatures à fourrure, ainsi que quelques lapins et chinchillas, en réponse à la découverte, qui s’est produite alors que Hong Kong tentait de mettre en œuvre une stratégie stricte Zero Covid. Les résidents ont également reçu l’ordre de remettre leurs hamsters de compagnie pour des tests, mais seulement 113 familles l’auraient fait, et un seul de ces animaux de compagnie a été testé positif au virus.

Alors que les hamsters restaient interdits alors que la panique s’estompait, les animaleries ont été autorisées à reprendre l’importation de mammifères autres que les hamsters en mai.

L’annulation de l’interdiction des hamsters intervient dans le cadre d’une ouverture plus large pour Hong Kong, qui a levé les quarantaines d’hôtels, les interdictions de bars et de restaurants et les exigences de test PCR pour les nouveaux arrivants. Cependant, il aurait prévu de conserver son mandat de masque, citant des inquiétudes concernant la grippe ainsi que Covid-19. Les voyages à destination et en provenance de la Chine continentale devraient rouvrir plus tard cette semaine alors que Pékin annule ses propres politiques Zero-Covid.