Des milliers de Hongkongais ont reçu l’ordre de rester chez eux samedi pour le premier verrouillage du coronavirus de la ville alors que les autorités combattent une épidémie dans l’un de ses quartiers les plus pauvres et les plus densément peuplés.

L’ordonnance interdit à toute personne se trouvant à l’intérieur de plusieurs immeubles d’habitation dans le quartier de Jordanie de quitter son appartement à moins qu’elle ne puisse présenter un test négatif.

Les responsables ont déclaré qu’ils prévoyaient de tester tout le monde à l’intérieur de la zone désignée dans les 48 heures « afin d’atteindre l’objectif de zéro cas dans le district ».

le Message du matin de la Chine du Sud a déclaré que les mesures couvraient environ 150 blocs de logements et jusqu’à 9 000 personnes avec des centaines de policiers en attente pour faire appliquer le verrouillage.

Hong Kong a été l’un des premiers endroits à être touché par le coronavirus après son éclatement hors du centre de la Chine.