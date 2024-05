Hong Kong 47 : Qui sont les militants pour la démocratie qui risquent la prison ?

Légende, Les 47 de Hong Kong ont été inculpés il y a trois ans dans le cadre de ce qui était considéré comme la plus grande répression menée en vertu de la loi sur la sécurité nationale.

Auteur, Yvette Tan

Rôle, nouvelles de la BBC

Rapport de Singapour

29 mai 2024 Mis à jour il y a 46 minutes

D’un ancien député de l’opposition de 68 ans à un militant étudiant de 27 ans, certains des militants pro-démocratie les plus connus de Hong Kong attendent un verdict sur les accusations de subversion plus tard jeudi.

Ils font partie des 47 manifestants et militants – mieux connus sous le nom de Hong Kong 47 – qui ont été inculpés il y a trois ans dans le cadre de ce qui a été considéré comme la plus grande répression en vertu de la loi sur la sécurité nationale (NSL) imposée par la Chine.

Les responsables ont accusé les 47 personnes – huit femmes et 39 hommes – d’avoir tenté de « renverser » le gouvernement en organisant des primaires non officielles pour sélectionner des candidats de l’opposition aux élections locales.

Les primaires ont eu lieu en juillet 2020 au mépris des responsables de Hong Kong et au milieu d’avertissements selon lesquels ils pourraient violer la NSL, entrée en vigueur quelques jours auparavant.

Pékin défend la loi, qui a suivi des manifestations massives en faveur de la démocratie, comme étant nécessaire au maintien de la stabilité, mais les critiques estiment qu’elle a privé la ville de son autonomie et de ses libertés si chères.

Qui sont les 47 de Hong Kong ?

Certains sont célèbres, comme les députés de l’opposition – Claudia Mo, Helena Wong, Kwok ka-ki – et les icônes des manifestations pro-démocratie de 2014 qui ont secoué Hong Kong – Joshua Wong et Benny Tai.

Mais beaucoup comme Owen Chow, Ventus Lau et Tiffany Yuen représentaient une nouvelle génération d’activistes bruyants. Lau et Chow faisaient partie des centaines de personnes qui ont pris d’assaut le Conseil législatif de la ville (LegCo) et peint à la bombe l’emblème de Hong Kong dans ce qui est devenu un moment charnière des manifestations de 2019.

Ensuite, il y a ceux qui n’étaient pas impliqués en politique mais qui ont été galvanisés par les manifestations de 2019 : des travailleurs sociaux comme Hendrick Lui, des entrepreneurs comme Mike Lam et une ancienne infirmière, Winnie Yu.

Seize des 47 ont plaidé non coupables et, s’ils sont reconnus coupables jeudi, ils pourraient être emprisonnés à perpétuité, bien que la condamnation soit attendue à une date ultérieure.

Les 31 autres ont plaidé coupable. Quatre d’entre eux ont témoigné pour l’accusation, dont les anciens législateurs Au Nok-hin et Andrew Chiu. Bien que cela conduise généralement à une réduction de peine, il n’est pas clair si cela s’applique à la NSL.

« Ils sont contraints de prendre une décision impossible : plaider coupable d’un crime inexistant pour une éventuelle réduction de peine, ou mener une bataille perdue d’avance en vertu de l’injuste loi sur la sécurité nationale », a déclaré Dana Young, directrice régionale adjointe d’Amnesty International, dans un rapport.

D’autres personnalités telles que Nathan Law et l’ancien législateur Ted Hui se sont également présentés aux primaires, mais ont fui Hong Kong.

Ainsi, au moment où les 47 personnes ont été arrêtées début 2021, la plupart des militants pro-démocratie de Hong Kong étaient derrière les barreaux ou en exil. Depuis lors, la plupart des accusés sont en prison, la détention provisoire étant devenue la norme en vertu du NSL.

Le professeur – Benny Tai

Source des images, Getty Images Légende, Benny Tai a fait son entrée en politique en 2013

La Chine l’a qualifié de « fauteur de troubles inconditionnel » pour avoir prôné l’indépendance de Hong Kong et décrit le régime du Parti communiste comme une « dictature ».

Universitaire et professeur de droit, Benny Tai a d’abord attiré l’attention lorsqu’il a écrit une chronique dans un journal proposant un sit-in d’occupation pour exiger une plus grande démocratie.

Cela est finalement devenu le mouvement pro-démocratie Occupy Central qu’il a fondé avec deux autres. Il s’agissait d’une campagne historique de désobéissance civile appelant à des élections justes et libres à Hong Kong.

Le mouvement s’est éteint mais cinq ans plus tard, en 2019, M. Tai a été condamné à la prison pour son rôle dans les manifestations.

Un an plus tard, après l’imposition de la NSL, il a été licencié de son poste à la prestigieuse Université de Hong Kong (HKU) en raison de sa condamnation pénale.

M. Tai a accusé l’université de céder à la pression chinoise et a qualifié cela de « fin de la liberté académique » dans la ville.

« J’ai le cœur brisé d’assister à la disparition de mon université bien-aimée », a déclaré plus tard l’homme de 60 ans dans une publication sur Facebook.

À cette époque, il faisait déjà face à des accusations de subversion sous la NSL pour avoir organisé ce que les responsables de Hong Kong et de Pékin qualifiaient de primaires « illégales ».

L’étudiant – Joshua Wong

Légende, Joshua Wong est sans doute l’un des visages les plus reconnaissables de Hong Kong

Sans doute le militant pro-démocratie le plus célèbre de Hong Kong, le parcours militant de Joshua Wong a commencé alors qu’il n’avait que 14 ans.

En 2014, il était devenu le visage du mouvement des parapluies, une manifestation étudiante de masse avec le parapluie comme symbole, qui a surgi parallèlement au sit-in d’Occupy Central.

Il n’avait que 20 ans lorsque son militantisme l’a conduit en prison. Il a connu d’autres séjours en prison, dont un en 2019, lorsqu’il en est sorti un jour après que des centaines de milliers de personnes ont manifesté contre un projet de loi d’extradition extrêmement controversé – qui permettrait aux Hongkongais d’être envoyés en Chine continentale pour y être jugés.

Les protestations contre le projet de loi ont englouti Hong Kong pendant des mois. M. Wong faisait partie des milliers de personnes qui ont assiégé pendant 15 heures le quartier général de la police dans le district de Wan Chai – ils ont bombardé le bâtiment avec des œufs et ont peint des graffitis sur ses murs – en juin de la même année.

Les procureurs ont déclaré qu’il avait dirigé la manifestation, en citant une vidéo de lui appelant la foule à « assiéger complètement le quartier général de la police ». Bien que M. Wong soit un militant bien connu, les manifestations de 2019 ont été largement considérées comme un mouvement spontané et « sans leader ».

Il a été emprisonné pour son rôle dans ces événements – et placé à l’isolement.

Mais il est resté provocant après avoir plaidé coupable : « Peut-être que les autorités souhaitent que je reste en prison une peine après l’autre. Mais je suis persuadé que ni les barreaux des prisons, ni l’interdiction des élections, ni aucun autre pouvoir arbitraire ne nous empêcheront de militer. »

Il purgeait encore sa peine lorsqu’il a été accusé de subversion en vertu de la NSL.

Le ‘révolutionnaire’ – Cheveux longs

Légende, Leung Kwok-hung tenait un parapluie jaune au Parlement en signe de protestation.

L’ancien député de l’opposition Leung Kwok-hung, mieux connu sous le nom de Long Hair en raison de sa coiffure, s’est un jour décrit comme un « révolutionnaire marxiste ».

L’homme de 68 ans était connu pour sa théâtralité politique – l’un de ses gestes caractéristiques consistait à lancer des bananes en signe de protestation. Lorsqu’il a prêté serment à nouveau en tant que législateur en 2016, il a lâché un ballon avec une banderole politique et tenait un parapluie jaune, déclarant que le « mouvement des parapluies ne finirait jamais ».

Cela lui a valu d’être disqualifié du conseil. Il a été arrêté et a été emprisonné à plusieurs reprises pour avoir participé aux manifestations de 2019.

Après l’imposition de la NSL en 2020, il a épousé sa partenaire de longue date, Vanessa Chan, également connue sous le nom de Chan Po-ying, qui est une militante de premier plan. Ils faisaient partie des membres fondateurs d’un parti politique, la Ligue des sociaux-démocrates.

Ils ont déclaré qu’ils avaient décidé de se marier parce que si l’un d’eux était emprisonné, ils bénéficieraient de droits légaux plus étendus, comme celui de visiter les prisons.

Quarante jours après le mariage, M. Leung a été accusé de subversion à l’égard des primaires.

La militante de longue date – Claudia Mo

Légende, Claudia Mo a déjà couvert la répression de Tiananmen en tant que journaliste

Claudia Mo, affectueusement connue en cantonais sous le nom de Auntie Mo, était une éminente députée de l’opposition.

Elle avait été journaliste à l’agence de presse AFP, où elle avait couvert la répression de la place Tiananmen en 1989.

Cette femme de 67 ans a contribué à la création du Parti civique d’opposition en 2006 et, en 2012, elle a remporté un siège au LegCo – elle a renoncé à la citoyenneté britannique pour exercer ses fonctions.

Elle faisait partie des 15 législateurs qui ont démissionné en masse du LegCo après l’éviction de quatre législateurs pro-démocratie en novembre 2020. Cette décision a laissé le LegCo sans présence d’opposition.

« Nous devions le faire », avait-elle déclaré à l’époque. « Nous devons protester contre ce qui pourrait être la répression ultime de Pékin contre Hong Kong – pour faire taire les dernières dissidences dans la ville. »

La police « a fait irruption dans le salon » pour l’arrêter aux petites heures du 6 janvier 2021, le FT a rapportécitant une source anonyme qui a qualifié le raid de « pure brutalité ».

Elle a toujours été en prison. Lorsque son mari, le journaliste britannique Philip Bowring, est tombé gravement malade, Mme Mo n’a pas été autorisée à lui rendre visite depuis la prison.

Le militant LGBT – Jimmy Sham

Légende, Jimmy Sham est un éminent militant LGBTQ

Militant politique et LGBTQI de longue date, Jimmy Sham a également dirigé l’un des plus grands groupes pro-démocratie de Hong Kong, le Civil Human Rights Front (CHRF).

Le groupe s’est dissous en 2021, affirmant qu’il ne pouvait plus fonctionner face aux défis « sans précédent » posés par la répression chinoise.

M. Sham a été violemment agressé à plusieurs reprises en 2019 et, dans un cas, il s’est retrouvé dans la rue ensanglanté et blessé à la tête. Le CHRF a accusé les partisans du gouvernement de cette agression et d’autres attaques contre des militants pro-démocratie à l’époque – mais cela n’a jamais été prouvé.

L’homme de 37 ans a épousé son partenaire à New York en 2013 et s’est battu pour que Hong Kong reconnaisse les mariages homosexuels à l’étranger. Le plus haut tribunal de Hong Kong lui a accordé une victoire partielle en 2023 en ordonnant au gouvernement d’établir un cadre pour reconnaître les partenariats entre personnes de même sexe.

À cette époque, M. Sham était en prison pour son rôle dans les primaires de Hong Kong.

La libération sous caution a été refusée à plusieurs reprises, un juge affirmant qu’il était un « jeune homme déterminé et résolu » qui continuerait probablement à commettre des « actes mettant en danger la sécurité nationale » s’il était libéré.

La journaliste – Gwyneth Ho

Légende, Gwyneth Ho est devenue célèbre lorsqu’elle s’est diffusée en direct par inadvertance en train de se faire tabasser

Gwyneth Ho, 33 ans, a travaillé pour plusieurs médias, dont la BBC Chinese, la chaîne gouvernementale RTHK et Stand News, avant de se lancer en politique.

Elle est devenue célèbre lorsqu’elle s’est diffusée en direct par inadvertance en train d’être battue par une foule lors des manifestations de 2019. L’attaque l’a envoyée à l’hôpital.

Elle s’est présentée aux primaires de 2020 jugées illégales par les autorités de Hong Kong – et a remporté un nombre élevé de voix dans sa circonscription. Moins d’un an plus tard, elle a été arrêtée.

Elle a déclaré lors de son procès qu’il était « inévitable » que les 12 candidats pro-démocratie, dont elle, soient disqualifiés pour se présenter aux élections législatives.

« Je crois que la plupart des Hongkongais savaient au fond de leur cœur que lutter pour la démocratie sous le régime communiste chinois a toujours été un fantasme », a-t-elle déclaré.

Elle a été rapidement arrêtée par le juge de la Haute Cour, Alex Lee, qui lui a dit de « se calmer ».