Hong Kong 47 : des dirigeants de la démocratie reconnus coupables de subversion à l’issue d’un procès de masse sur la sécurité nationale

Hong Kong

CNN

—



Plus d’une douzaine de Hong KongDes personnalités éminentes de la démocratie en Chine ont été reconnues coupables jeudi de subversion, à l’issue du plus grand procès en matière de sécurité nationale depuis la vaste répression menée par Pékin contre cette ville autrefois en roue libre.

Les 14 militants et hommes politiques ont été reconnus coupables de « complot en vue de commettre une subversion » pour leur rôle dans la détention une élection primaire non officielle en 2020 pour décider qui doit se présenter aux élections municipales.

Ils faisaient partie des 47 accusés dans ce qui est devenu connu sous le nom de le procès des « Hong Kong 47 » – une poursuite historique étroitement surveillée dans le cadre d’un loi sur la sécurité nationale Pékin l’a imposé à la ville à la suite des manifestations antigouvernementales massives de l’année précédente.

Les personnes jugées représentaient une large partie du mouvement démocratique de Hong Kong, aujourd’hui démantelé, et la plupart ont plaidé coupables au cours du processus de poursuite.

Mais 16 militants et hommes politiques ont décidé de contester ces accusations, optant pour un procès complet qui a duré plus d’un an. Deux ont été acquittés jeudi et ont pu quitter le tribunal. Les 45 autres attendent désormais d’être condamnés à une date ultérieure et pourraient encourir la peine maximale de la réclusion à perpétuité.

Le verdict de jeudi offre l’une des fenêtres les plus claires sur la manière dont la loi sur la sécurité nationale a réécrit le paysage politique de la ville, avec une opposition pro-démocratie autrefois autorisée désormais décimée et la dissidence pratiquement effacée.

Les gouvernements de Hong Kong et de Pékin ont nié à plusieurs reprises que la loi sur la sécurité nationale supprimait les libertés, arguant qu’elle avait mis fin au chaos et « rétabli la stabilité » dans la ville.

Dans un résumé décrivant les condamnations, un panel de juges a statué que l’accusation avait prouvé que les accusés étaient engagés dans un complot visant à perturber les « devoirs et fonctions du gouvernement… en vue de renverser le pouvoir de l’État ».

Les partisans des personnes condamnées soutiennent qu’ils participaient simplement au genre de politique d’opposition qui pouvait autrefois prospérer à Hong Kong, et le verdict de jeudi indique que le contrôle de la Chine sur cette ville autrefois ouverte est pratiquement complet.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale en 2020, les groupes civils se sont dissous et les médias indépendants ont été fermés. Le Parlement de la ville est désormais composé uniquement de loyalistes pro-Pékin, tandis que la plupart des personnalités pro-démocratie sont soit en prison, soit en exil à l’étranger.

Les 47 accusés étaient les premiers arrêté lors de descentes à l’aube le 6 janvier 2021 – il y a 1 240 jours – et la plupart sont détenus depuis plus de trois ans.

Parmi eux figurent des hommes politiques chevronnés, des législateurs élus et de jeunes leaders de la contestation, ainsi que des universitaires, des syndicalistes, des journalistes et du personnel médical. Ils sont issus de plusieurs générations et d’un large spectre politique – des démocrates modérés à ceux qui défendent l’autodétermination de Hong Kong.

Parmi ceux qui ont plaidé non coupable et ont été reconnus coupables jeudi figuraient l’ancienne journaliste Gwyneth Ho, 33 ans, qui a retransmis en direct une attaque contre des manifestants pro-démocratie dans une station de métro, et l’ancien législateur Leung Kwok-hung, 68 ans, connu sous son surnom. « Long Hair », un militant de gauche qui a commencé sa longue carrière politique en faisant campagne contre le régime colonial britannique.

Après les verdicts, certains membres de la famille ont pleuré ouvertement dans la salle d’audience et ont salué les accusés. Certains accusés souriaient et leur répondaient de la main, d’autres semblaient résignés.

Les deux acquittés étaient les anciens conseillers de district Lawrence Lau et Lee Yu-shun, qui avaient participé à la primaire non officielle organisée par les démocrates en 2020.

« Aujourd’hui, je ne devrais pas être au centre de l’attention. J’espère que tout le monde continuera à prêter attention aux autres amis dans cette affaire », a déclaré Lau, un avocat, après avoir quitté le tribunal. « Merci beaucoup pour l’inquiétude que vous portez à tous les accusés dans cette affaire, s’il vous plaît, continuez à vous inquiéter et donnez-leur de l’amour. »

Lee, arborant une chaîne dorée et une chemise à imprimé tigre, a déclaré qu’il ne pouvait pas dire grand-chose même après avoir été acquitté.

« Étant donné que le ministère de la Justice a indiqué qu’il pourrait faire appel, je ne peux pas faire de commentaires ni donner d’opinion sur la décision ou sur cette affaire à ce stade. » il a dit. «Je peux donc seulement vous dire que je me sens très calme et vous remercier pour votre sollicitude. Maintenant, je veux aller manger du dimsum avec ma famille parce que je n’ai pas encore pu les voir.

Human Rights Watch a condamné ces condamnations, arguant que les dirigeants démocratiques avaient été poursuivis pour « activisme pacifique » et que le verdict montrait « un mépris total à la fois pour les processus politiques démocratiques et pour l’État de droit ».

Jessie Yeung/CNN Lee Yue-shun s’adresse aux médias après avoir été acquitté des accusations liées à la sécurité nationale à Hong Kong, en Chine, le 30 mai 2024.

Le cas des « 47 de Hong Kong » est né d’une élection primaire non officielle organisée par l’opposition pro-démocratie en juillet 2020 pour le corps législatif de la ville. L’objectif était de réduire les meilleures chances pour que les candidats tentent de remporter la majorité, à l’instar de sondages similaires trouvés dans d’autres démocraties du monde.

Mais les autorités de Hong Kong ont déclaré que le vote primaire était un « complot vicieux » destiné à « paralyser le gouvernement et saper le pouvoir de l’État » et ont accusé ceux qui y ont participé d’avoir l’intention d’utiliser leur mandat pour bloquer la législation sans discernement.

L’élection du Conseil législatif – que les prévenus espéraient remporter en organisant le vote primaire – a été reportée à 2021 en raison des problèmes de santé liés au Covid évoqués par les autorités pendant la pandémie.

Durant ce report, les autorités de Pékin et de Hong Kong ont réécrit les règles électorales de la ville, mettant en place un système de sélection plus strict pour éliminer les candidats jugés « antipatriotiques ».

Le Conseil législatif de Hong Kong ne compte actuellement aucun législateur pro-démocratie, et les prochaines élections au conseil de district, qui auront lieu en décembre, ne présenteront pas non plus de candidats pro-démocratie.

Lors d’un procès sans jury, 31 accusés ont plaidé coupables, une décision qui, à Hong Kong, conduit généralement à une réduction de peine. Mais cette stratégie est désormais mise en doute après qu’une autre loi locale sur la sécurité nationale adoptée plus tôt cette année a restreint l’accès aux peines réduites pour les plaidoyers de culpabilité.

Parmi ceux qui ont plaidé coupable figuraient Joshua Wong, 27 ans, qui a acquis une renommée internationale en tant que visage des années de manifestations pour la démocratie menées par les étudiants à Hong Kong et a été qualifié d’« extrémiste » par les médias d’État chinois, Benny Tai, 59 ans, ancien professeur de droit et co. -fondatrice du mouvement Occupy Central de 2014, et Claudia Mo, 67 ans, ancienne journaliste devenue législatrice réformatrice.

Peter Parks/AFP/Getty Images Des diplomates étrangers font partie des quelque 200 membres du public faisant la queue devant le tribunal jeudi matin.

Les militants pour la démocratie à Hong Kong ne sont pas étrangers aux tribunaux. Beaucoup ont purgé une peine pour leur militantisme. Mais le procès des « 47 de Hong Kong » a montré à quel point le système juridique a changé avec la loi sur la sécurité nationale, qui criminalise la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec des puissances étrangères et qui prévoit une peine maximale de la prison à vie.

Sa formulation, ainsi que son application, sont plus conformes aux lois de la Chine continentale, où les tribunaux sont étroitement contrôlés par le Parti communiste au pouvoir et ont un taux de condamnation supérieur à 99,9 %. En revanche, Hong Kong suit un système de common law qui est resté intact après la rétrocession de l’ancienne colonie britannique à la domination chinoise en 1997.

Près de 300 personnes, âgées de 15 à 90 ans, ont été arrêtées en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin depuis sa promulgation, selon la police.

Comme toutes les affaires de sécurité nationale jusqu’à présent, le procès des 47 de Hong Kong s’est déroulé sans jury, s’écartant de la tradition de la common law, un pouvoir accordé par la loi imposée par Pékin. Elle était également présidée par un collège de trois juges de la Haute Cour désignés par le chef de l’exécutif de la ville pour traiter les affaires de sécurité nationale.

La loi fixe également un seuil de libération sous caution plus élevé. Trente-deux accusés se sont vu refuser la libération sous caution et sont en détention depuis 2021 – une pratique très inhabituelle pour des affaires qui n’impliquent pas de meurtre. Seulement 15 d’entre eux ont été libérés sous caution, mais deux d’entre eux ont vu leur demande révoquée par la suite pour violation des conditions de libération sous caution.

Le procès a mis en évidence l’imposition des concepts juridiques du continent et du droit du continent dans le système de common law, a déclaré John Burns, professeur émérite à l’Université de Hong Kong.

« Il est absolument clair que la loi sur la sécurité nationale a réduit l’indépendance et l’autonomie du pouvoir judiciaire. Pas de jury, il est beaucoup plus difficile d’obtenir une libération sous caution – ce sont toutes des choses qui étaient auparavant déterminées par les juges.

Les juristes et les gouvernements occidentaux ont déploré la façon dont la loi sur la sécurité nationale a porté un coup à l’indépendance judiciaire de la ville, mais les autorités de Pékin et de Hong Kong ont mis en garde les parties étrangères contre toute ingérence dans les affaires intérieures et le système judiciaire de la ville.

Avant le début du procès en février, le gouvernement de Hong Kong avait qualifié les critiques formulées à l’égard du procès de « scandale pour le processus de justice pénale » et d’« acte flagrant portant atteinte à l’État de droit de Hong Kong ».