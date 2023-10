Hong Kong : 11 kg de cocaïne présumée trouvés dans un fauteuil roulant électrique à l’aéroport | Nouvelles du monde

Les autorités de l’aéroport international de Hong Kong ont découvert 11 kg de cocaïne présumée cachés dans les coussins d’un fauteuil roulant électrique.

Le butin a une valeur marchande estimée à environ 12 millions de dollars de Hong Kong (1,2 million de livres sterling) et a été retrouvé lorsqu’un homme de 51 ans passait la douane samedi.

Il est arrivé à Hong Kong du pays caribéen de Sint Maarten via Paris, et a été arrêté.

« Les agents des douanes ont découvert le lot de cocaïne présumé dissimulé dans les doublures des coussins et à l’arrière de son fauteuil roulant électrique d’enregistrement », ont indiqué les responsables.

Le fauteuil roulant était l’une des deux pièces de son bagage enregistré.

Il a été fouillé lorsque les agents des douanes ont eu des soupçons après qu’il ait été scanné et ils ont trouvé des preuves que le coussin du siège et le dossier avaient été ouverts et recousus.

L’homme, qui utilisait des béquilles, a déclaré aux autorités qu’il était directeur d’une société de location de voitures et que le fauteuil roulant lui avait été prêté par un ami pour l’utiliser lors de ses déplacements, selon les médias locaux.

La contrebande de drogue est un délit grave à Hong Kong.

La peine maximale en cas de condamnation est une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong (525 793 £) et la prison à vie.

Ces dernières années, plusieurs cas de personnes utilisant des fauteuils roulants pour faire passer de la drogue ont été largement signalés.

En septembre de l’année dernière, presque 1,2 million de livres sterling de cocaïne ont été trouvées dans un fauteuil roulant motorisé à l’aéroport de Milan Malpensa en Italie.