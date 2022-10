Honeywell navigue sous les pressions économiques pour battre ses bénéfices au troisième trimestre

Le club holding Honeywell International (HON) a annoncé de solides résultats au troisième trimestre avant la cloche d’ouverture jeudi, signe de l’exécution compétente de la direction au milieu d’une myriade de vents contraires macroéconomiques. Les revenus ont augmenté de 9 % d’une année sur l’autre de manière organique, à 8,95 milliards de dollars, en deçà des attentes des analystes de 8,98 milliards de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv, en raison d’un dollar américain plus fort. Le bénéfice par action ajusté (EPS) de 2,25 $ a dépassé la prévision consensuelle de 2,16 $ par action. La marge du segment, similaire à une marge d’exploitation ajustée, a augmenté de 60 points de base d’une année sur l’autre, à 21,8 %, mais est restée en deçà des prévisions des analystes d’une marge de 22,3 %. Ce fut un autre excellent trimestre pour Honeywell, car la direction a une fois de plus montré sa capacité à livrer, malgré les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, une inflation élevée depuis plusieurs décennies, des troubles géopolitiques, des taux d’intérêt en hausse rapide et un dollar américain toujours fort. Les marges bénéficiaires ont augmenté dans chaque segment d’exploitation, le flux de trésorerie d’exploitation a été meilleur que prévu et le ratio de conversion du flux de trésorerie disponible ajusté d’Honeywell s’est établi à 124 %. La direction a relevé ses prévisions de BPA pour l’année 2022, tout en déclarant qu’elle s’attend à une nouvelle croissance des ventes et des bénéfices, ainsi qu’à une expansion continue des marges, l’année prochaine. Malgré les défis macroéconomiques, le carnet de commandes d’Honeywell reste solide en raison d’une demande solide et de marchés finaux résilients. Ces facteurs, combinés à la solide exécution de la direction, signifient que nous continuons d’apprécier l’action Honeywell et réitérons notre note 1 . Les actions de Honeywell se négociaient en hausse de 3,74 % à midi, à 197,4 $ par action. Résultats du troisième trimestre à l’échelle de l’entreprise Le carnet de commandes à la fin du trimestre — accords pour les ventes à réaliser au cours des périodes futures — a augmenté de 9 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 29,1 milliards de dollars. Le cash-flow opérationnel du troisième trimestre a bondi de 86% en glissement annuel, à 2,1 milliards de dollars, tandis que le cash-flow libre a bondi de 108%, à 1,9 milliard de dollars, contre des attentes de Wall Street de 1,87 milliard de dollars et 2 milliards de dollars, respectivement. La société a cité “des collections solides et une concentration continue sur l’adéquation de l’offre à la demande”, permettant à Honeywell de réduire ses stocks pour la première fois en sept trimestres. Grâce au flux de trésorerie robuste et au bilan solide d’Honeywell, la direction a pu consacrer environ 1,2 milliard de dollars à des rachats d’actions, des dividendes et des dépenses en immobilisations. Résultats du troisième trimestre du segment Aérospatiale Les ventes ont augmenté de 9 % d’une année sur l’autre, à 2,98 milliards de dollars, devant les 2,92 milliards de dollars prévus par les analystes. La croissance organique des ventes a augmenté de 10 % d’une année sur l’autre. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de plus de 10 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 818 millions de dollars, dépassant les estimations de 780 millions de dollars. La marge du segment progresse de 40 points de base en rythme annuel, à 27,5 %. Au sein du segment, nous avons enregistré une croissance organique de 30 % en première monte pour l’aviation commerciale, une croissance organique de 24 % en après-vente pour l’aviation commerciale et une baisse organique de 10 % en défense et espace. Les ventes de Honeywell Building Technologies ont augmenté de 11 % en glissement annuel, pour atteindre 1,53 milliard de dollars, en deçà des prévisions des analystes de 1,55 milliard de dollars. La croissance organique des ventes a augmenté de 19 % par rapport à la même période l’an dernier. Le bénéfice d’exploitation a bondi de 14% d’une année sur l’autre, à 368 millions de dollars, légèrement en dessous de l’estimation consensuelle de 370 millions de dollars. La marge du segment a augmenté de 60 points de base d’une année sur l’autre, à 24,1 %. Au sein du segment, nous avons enregistré une augmentation organique de 23 % dans les produits et une augmentation organique de 13 % dans les solutions de construction. Les ventes de matériaux et technologies de performance ont augmenté de 8 % en glissement annuel, pour atteindre 2,72 milliards de dollars, largement en ligne avec les prévisions des analystes de 2,71 milliards de dollars. La croissance organique des ventes a augmenté de 14 % sur une base annuelle. Le bénéfice d’exploitation a grimpé de 10 % d’une année sur l’autre, à 615 millions de dollars, devant l’estimation consensuelle de 607 millions de dollars. La marge du segment a augmenté de 40 points de base d’une année sur l’autre, à 22,6 %. Au sein du segment, nous avons constaté une progression organique de 6 % de l’UOP, qui a été aggravée par une augmentation organique de 6 % de Honeywell Process Solutions et une augmentation organique de 33 % de Advanced Materials. Les ventes de solutions de sécurité et de productivité ont chuté de 7 % en glissement annuel, à 1,73 milliard de dollars, en deçà des prévisions des analystes de 1,83 milliard de dollars. La croissance organique des ventes a diminué de 4 % d’une année sur l’autre. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 10,6 % d’une année sur l’autre, à 271 millions de dollars, légèrement supérieur aux 270 millions de dollars prévus par les analystes. La marge du segment s’est envolée de 250 points de base en rythme annuel, à 15,7 %. Au sein du segment, une augmentation organique de 3 % dans les technologies de détection et de sécurité et une augmentation organique de 2 % dans les solutions et services de productivité ont été plus que compensées par une baisse organique de 15 % dans les solutions d’entrepôt et de flux de travail. Pour l’avenir, la direction a fourni des mises à jour des prévisions du quatrième trimestre et de l’année 2022. Honeywell prévoit désormais des ventes de 9,1 milliards de dollars à 9,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des attentes de Wall Street de 9,27 milliards de dollars. La direction s’attend à ce que le BPA du quatrième trimestre se situe entre 2,46 $ et 2,56 $, contre un chiffre consensuel de 2,54 $ par action. La marge globale du segment devrait se situer entre 22,8% et 23,2%, contre une estimation consensuelle de 22,9%. Pour l’ensemble de l’année, la direction a légèrement réduit ses perspectives de ventes pour se situer dans une fourchette de 35,4 milliards de dollars à 35,7 milliards de dollars, de 35,5 milliards de dollars à 36,1 milliards de dollars, en raison des vents contraires du change. Cela se compare à une prévision consensuelle de 35,6 milliards de dollars. Cependant, malgré le chiffre d’affaires plus faible que prévu, la direction a relevé le bas de ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l’ensemble de l’année à une fourchette de 8,7 $ à 8,8 $, en hausse de 8,55 $ à 8,8 $, par rapport aux prévisions des analystes de 8,65 $. un partage. La marge du segment pour l’année entière devrait désormais se situer entre 21,6 % et 21,8 %, contre une fourchette précédente de 21,3 % à 21,7 %, soit 60 à 80 points de base de plus qu’il y a un an. La nouvelle orientation de marge est toujours en deçà des 21,9% prévus par Wall Street. La société a réaffirmé ses prévisions de flux de trésorerie disponibles pour l’ensemble de l’année, ciblant une fourchette de 4,7 milliards de dollars à 5,1 milliards de dollars, contre une estimation consensuelle de 4,95 milliards de dollars. La direction a également fourni quelques réflexions préliminaires sur 2023, affirmant que Honeywell s’attend à une croissance organique dans l’aérospatiale, les matériaux et technologies de performance et Honeywell Building Technologies, en raison de niveaux records de demande et d’un carnet de commandes solide. De plus, l’équipe s’attend à ce que 2023 produise une croissance globale des ventes, une expansion des marges et une croissance des bénéfices ajustés et des flux de trésorerie disponibles, malgré l’environnement opérationnel volatil. 