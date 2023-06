Honey Singh reçoit des menaces de mort de l’accusé de meurtre de Sidhu Moose Wala; le rappeur atteint le QG de la police de Delhi [Check Shocking Details]

Dans une tournure des événements choquante, le célèbre rappeur Yo Yo Chérie Singh reçu une menace de mort. Et ce n’est pas une menace d’un inconnu mais d’une personne connue. Une personne qui a été accusée d’avoir tué le chanteur Sidhu Moose Wala. Oui, tu l’as bien lu. C’est vraiment très choquant. Brar doré qui est le principal accusé du meurtre de Sidhu Moose Wala, selon les affirmations du rappeur Makhna, l’a également menacé. Honey Singh a contacté la police de Delhi à ce sujet. Lire la suite pour plus de détails.

Honey Singh se fait menacer par Goldy Brar

Selon plusieurs rapports de portail d’actualités sur le divertissement, Honey Singh aurait reçu un appel de menace de mort de Goldy Brar. On dit que Goldy Brar se cache au Canada car il est le principal accusé derrière l’affaire du meurtre de Sidhu Moose Wala. Selon le rapport de NDTV, Honey Singh a reçu une note vocale de Brar. Et dès qu’il a reçu la menace, il a atteint le quartier général de la police de Delhi. Honey Singh a rencontré le commissaire de police de Delhi et a porté plainte contre l’accusé.

Après avoir déposé plainte auprès de la police, Honey Singh s’est également adressée aux médias. Il n’était pas prêt à révéler quoi que ce soit sans consulter la police. Honey Singh a révélé que son personnel avait reçu l’appel dans lequel il était menacé. Il a déclaré qu’il n’avait que l’amour des gens et que c’était la première fois qu’il était menacé. Singh a avoué avoir peur, c’est pourquoi il a demandé la protection de la police.

Regardez la vidéo de Honey Singh s’adressant aux médias ici :

Qui est Goldy Brar ?

Goldy Brar serait un proche collaborateur de Lawrence Bishnoi, qui est également l’un des principaux accusés et le cerveau derrière l’affaire du meurtre de Sidhu Moose Wala. Le vrai nom de Goldy est Satinderjit Singh. Goldy, selon les informations disponibles dans les médias, est né en 1994 et est titulaire d’un baccalauréat. Il est allé au Canada avec un visa étudiant en 2017. Après la mort de Sidhu Moose Wala, Goldy Brar avait écrit sur Facebook : « Sachin Bishnoi Dhattaranwali, Lawrence Bishnoi et moi sommes derrière le meurtre de Sidhu Moose Wala ». Il avait affirmé qu’ils vengeaient la mort de Vicky Middukhera.

Tout récemment, le nom de Brar a été ajouté à la liste des 25 fugitifs les plus recherchés au Canada, car on pense que Brar se trouve au Canada.