Honey Singh marche main dans la main avec sa nouvelle petite amie, Tina Thadani, à l’événement de Delhi ; sac de luxe haut de gamme pour femme

Le rappeur Honey Singh a été vu lors d’un événement à Delhi avec sa nouvelle petite amie. Le couple a fait une apparition conjointe pour un événement. L’air beaucoup plus soigné, Honey Singh lui a tenu la main fermement alors qu’ils sortaient d’un événement. La dame dont le nom n’est pas mentionné, portait une robe noire avec une fente. Les internautes ont commenté que Honey Singh avait l’air en bonne forme. En septembre 2022, son divorce avec son ex-femme Shalini Talwar est finalisé. Elle avait exigé une pension alimentaire de Rs 20 crores mais il lui a donné Rs un crores au moment du divorce. Selon les sources, elle est satisfaite de sa décision.

Découvrez cette vidéo de Honey Singh et sa nouvelle petite amie

Le mariage brisé du chanteur a fait la une des journaux. Shalini Talwar avait allégué que sa famille et lui étaient violents. Elle avait dit qu’ils l’avaient tuée mentalement et émotionnellement. La demande de divorce a été déposée auprès du tribunal de Tis Hazari. En voyant la vidéo de la nouvelle petite amie de Honey Singh, une internaute a remarqué le sac à main Balenciaga avec elle. Le sac coûte plus de 3 050 USD, il n’est donc pas étonnant qu’il ait été remarqué.

Un internaute a commenté : « Biwi Sahi bol rhi thi mtlb.. Bhai divorce ka pour attendre kr lete.. », tandis qu’un autre a dit : « Bhai sab duniya itni tez ku hai ». Honey Singh serait en couple avec la mannequin Tina Thadani. Elle est mannequin. Tina a figuré sur sa chanson, Paris Ka Trip. C’est devenu un voyage instantané. Honey Singh a sûrement l’air très détendue maintenant.