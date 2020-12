Honey, la plus jeune fille de Jonathan Ross, s’est déshabillée en sous-vêtements alors qu’elle célébrait son corps dans un selfie de Noël.

Vendredi, l’activiste et créateur de podcast, âgée de 23 ans, s’est rendue sur son Instagram pour partager le cliché du miroir torride, qui a suscité beaucoup d’éloges et d’admiration de la part de ses fans.

Honey avait l’air incroyable alors qu’elle se tenait à côté de son joli sapin de Noël rose et montrait sa silhouette sensationnelle dans ses sous-vêtements flatteurs.

«Joyeux Crimbo de l’île de la peste», a-t-elle légendé la photo.

Le magnifique mannequin a reçu de nombreux commentaires de ses amis et fans après l’avoir téléchargé sur Instagram.

L’actrice Daisy May Cooper a écrit: « Joyeux Noël, votre magnifique c ** t. »

Et l’un des fans de Honey a ajouté: « Omfgggg un miracle de Noël. »

Honey utilise souvent son profil pour promouvoir la positivité corporelle et essayer de contester les attentes concernant les différentes formes et tailles de corps

L’activiste partage souvent des clichés d’elle-même nue pour inspirer d’autres femmes à aimer leur corps.







Ces dernières semaines, le mannequin a partagé une photo totalement nue sur Instagram pour montrer son corps « soft thot ».

Honey a recouvert ses parties intimes d’une série d’émojis de feuilles, qui laissaient très peu à l’imagination.

Après avoir reçu des éloges et une admiration sans fin de ses admirateurs adorateurs, Honey expliqua plus tard pourquoi elle n’avait pas posé de «piège à soif» depuis un certain temps.







Prenant à son compte, elle a déclaré: «J’ai arrêté de publier des trucs plus délicats parce que je n’aimais pas l’attention que je recevais.

« Mais je me sentais tellement triste d’avoir perdu cette partie de mon expression, alors f ** k. Un nu complet. »

