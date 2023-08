Honey Mitchell fait une découverte déchirante sur Ben dans EastEnders

APRÈS avoir lutté contre son trouble de l’alimentation, Honey Mitchell trouve des signes indiquant que Ben Mitchell traverse peut-être une épreuve similaire.

Le favori des EastEnders joué par Emma Barton fait une découverte choquante à son sujet la semaine prochaine.

Les temps ont été durs pour le fauteur de troubles incarné par Max Bowden.

Après avoir été violé par Lewis Butler, ce qui a failli conduire à la rupture totale de son mariage, Ben a dû faire face à la mort de Lola Pearce, l’une de ses amies les plus chères et la mère de sa fille Lexi.

Lola a profité du peu de temps qu’il lui restait à vivre quand on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau, mais la pression d’élever Lexi et le traumatisme résultant de son viol ont laissé Ben dans une situation difficile.

Avant longtemps, il a décidé de prendre le contrôle de la seule chose qu’il pouvait – sa nourriture et son apport calorique.

À venir la semaine prochaine sur BBC One, Ben est aux prises avec ses sentiments d’inadéquation avant l’audition parentale de Jay Brown (Jamie Borthwick).

Il devient évasif lorsque Billy Mitchell (Perry Fenwick) tente d’organiser une fête au Vic ce soir-là.

Plus tard, Ben semble certain de manquer complètement la date d’audience alors qu’il évacue ses frustrations sur un sac de sport à The Boxing Den jusqu’à ce que George Knight (Colin Salmon) intervienne.

George conseille à Ben d’être là pour Lexi, peu importe ce qu’il ressent – comment va-t-il réagir ?

Jay est alors soulagé quand Ben réussit finalement, mais plus tard, à The Vic, Honey Mitchell (Emma Barton) remarque le comportement troublé de Ben autour de la nourriture.

Honey a traversé sa propre bataille contre les troubles de l’alimentation à l’adolescence et, plus tard, après que son ancien partenaire Adam Bateman l’ait continuellement trompée.

C’était suffisant pour qu’elle enregistre l’inconfort de Ben autour de la nourriture.

Elle suit Ben à la maison et essaie de l’amener à s’ouvrir à elle, partageant ses propres expériences avec la boulimie.

Mais incapable de partager sa douleur, Ben se déchaîne et ordonne à Honey de partir.

Après son départ, Ben s’effondre, se sentant horriblement seul.

Dans les scènes ultérieures, Honey conseille à Callum Highway (Tony Clay) inquiet d’essayer d’amener Ben à s’ouvrir à lui mais refuse de briser la confiance de Ben.

Ignorant qu’elle garde son secret, Ben les voit ensemble et s’en prend à nouveau à Honey, seulement pour que Billy et Jay interviennent.

Lexi insiste pour que Ben s’excuse auprès de Honey, et ils vont plus tard prendre un café.

Honey supplie Ben de laisser entrer Callum, et il semble que Ben le fera jusqu’à ce qu’une conversation difficile avec Phil Mitchell (Steve McFadden) pousse Ben à purger à nouveau.

Cependant, Callum arrive tôt à la maison et attrape Ben mais quand il essaie de lui parler, les choses tournent terriblement mal.

Mais alors que Ben repousse tout le monde, il reçoit un soutien inattendu de Kat Slater (Jessie Wallace).

Kat est choquée de trouver Ben dans un état terrible alors qu’il frappe à nouveau un sac au Boxing Den.

Elle découvre bientôt pourquoi il est si bouleversé et offre son point de vue en tant que camarade survivante d’un viol.

Ben est immédiatement averti – il se détruira lui-même et tous ceux qu’il aime s’il ne cherche pas d’aide.

Cela le conduit à accepter à contrecœur d’essayer un groupe de soutien, avec Kat qui l’accompagne.

Ben obtiendra-t-il vraiment l’aide dont il a besoin ?

Comment Honey peut-il l’aider davantage?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

