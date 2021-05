HONEY G a révélé qu’elle était surprise de voir Dua Lip «imiter» ses célèbres mouvements X Factor aux Brit Awards.

Le rappeur – qui est apparu dans l’émission en 2016 – s’est demandé si la popstar avait utilisé le même chorégraphe pour sa performance.

8 Honey G, star de X Factor, est convaincue que Dua Lipa a copié sa célèbre performance Crédit: Splash News

«Je pensais que peut-être Brian Friedman, qui avait fait la chorégraphie pour The X Factor, avait fait la chorégraphie pour cette performance et il a utilisé la même idée», raconte Honey G en exclusivité au Sun.

«Certains mouvements de danse étaient très similaires et ils ont même mentionné comment elle avait mis son bras en l’air, ce qui est en fait la même chose que moi.

«De toute évidence, c’est un peu une coïncidence si les mouvements de danse ont imité beaucoup de mouvements que j’ai faits.

«Mais de toute façon, je suis vraiment flatté et j’ai pensé que c’était une performance merveilleuse.

8 Dua Lipa a offert aux fans une performance mémorable mardi soir Crédits: Getty

8 Honey G pensait que Brian Friedman avait fait la chorégraphie Crédit: ITV

8 La star de X Factor a déclaré qu’elle pouvait voir des similitudes entre les performances Crédits: itv

Dans un clip préenregistré, Dua a été vue marchant le long de la station de métro Charing Cross avant d’émerger sur scène en chantant son tube Physical.

Dans la performance de Honey, elle a marché le long de la station de métro Neasdon dans des images préenregistrées et est montée sur scène en rappant un mélange de RUN DMC It’s Like That et de Gettin ‘Jiggy Wit It de Will Smith.

Les fans de TikTok ont ​​remarqué les similitudes entre les deux performances et ont plaisanté: « Honey G a marché pour que Dua Lipa puisse courir. »

8 Honey G a été vu monter à bord du tube Crédits: itv

8 Dua a donné une performance à élimination directe sur un tube de Londres Crédit: ITV

Un autre a tweeté: « Pas Dua Lipa copiant Honey G aux Britanniques. »

Honey G nous dit: « Quand quelqu’un a posté les similitudes, je pensais juste que c’était vraiment drôle et s’ils m’avaient en tête, alors évidemment je suis très flatté. »

Honey G n’était pas la seule personne à influencer le nombre de Dua car le joueur de 25 ans portait une mini-jupe Union Jack qui rappelait la célèbre robe que Geri Horner portait pour les prix de 1997.

8 Le chanteur de New Rules a tout mis en œuvre dans un ensemble Union Jack Crédit: ITV

8 Honey G a également émergé d’une réplique de train pour sa performance Crédits: itv

Elle a associé le look sexy avec des bretelles alors qu’elle se pavanait devant la foule à l’O2 de Londres.

Plus tard dans la soirée, Dua a appelé le Premier ministre Boris Johnson à donner aux travailleurs du NHS une augmentation de salaire.

Mais les remarques de Dua sont intervenues quelques mois à peine après avoir été critiquée pour avoir publié un message « Restez à la maison » malgré les allers-retours entre les États-Unis et le Royaume-Uni et la fête pendant le verrouillage.