JAY Brown a brisé le cœur de Honey Mitchell hier soir à EastEnders (18 janvier) quand il a dit à Billy Mitchell que son baiser avec Honey était une erreur.

Mais Jay mentait-il et Honey et lui vont-ils nouer une liaison derrière le dos de Billy? Voici la vérité…

Honey et Jay vont-ils avoir une liaison derrière le dos de Billy à EastEnders?

Spoilers a révélé que Jay s’excuserait auprès de Honey pour toutes les choses blessantes qu’il a dites plus tard cette semaine.

Et dans un choc, Jay dira alors à Honey que le baiser signifiait vraiment quelque chose et admettra qu’il a des sentiments pour elle.

On ne sait pas encore si la confession choc de Jay conduira à une romance entre les deux, mais cela n’a pas empêché les fans de redouter une liaison.

Un fan a déclaré: «Maintenant, j’aime les couples mal assortis, je veux dire que je suis le gars qui est intrigué par Peter et Suki mais je ne veux pas de Jay et Honey en couple. Je ne veux pas que Jay et Billy soient l’un contre l’autre et Honey a été comme une mère pour Jay. #EastEnders. «

Un autre a ajouté: « #Eastenders. Cela semble un peu injuste si Jay devait continuer sa liaison avec Honey derrière le dos de Billy. Je ne le blâme pas mais je veux dire ce qu’ils ont pu perdre de toute façon. Billy et Honey ne se remettrait jamais après ce qu’il lui a fait. «

Pourquoi Jay ment-il à Billy dans EastEnders?

Les téléspectateurs savent que Billy a accueilli Jay après la mort de son père, ce qui signifie que son ex-femme Honey est techniquement l’ancienne belle-mère de Jay.

Parlant de la façon dont une romance entre Honey et Jay bouleverserait son ex Billy, l’actrice Emma Barton a récemment déclaré Metro.co.uk: « Si quelque chose arrivait, ce serait très compliqué et causerait pas mal de drame parce qu’elle, Jay et Billy ont une telle histoire ensemble et le pauvre Billy, il aime toujours beaucoup Honey. »

Elle a ajouté: « Cela pourrait causer beaucoup de conflits. »

Quelle est l’histoire entre Honey et Jay dans EastEnders?

Les téléspectateurs savent que Honey et Jay se sont rapprochés à la fin de l’année dernière après son calvaire de viol.

La vendeuse a été droguée par son rendez-vous Paul et a conduit à une allée en plein jour dans des scènes horribles.

Mais Jay est arrivé juste à temps pour sauver Honey de son mauvais rendez-vous Paul et a été à ses côtés depuis, la soutenant lorsqu’elle est allée à la police pour dénoncer le violeur.

Le couple a ensuite partagé un baiser pendant la période des fêtes – à la grande horreur de Billy qui est entré sur leur baiser.

Quelle est l’histoire entre Honey et Billy dans EastEnders?

Les fans d’EastEnders se souviendront que Honey a rencontré Billy pour la première fois lorsque Yolande l’a mise en place pour inciter Patrick à révéler sa liaison.

Mais Honey a pris Billy pour Patrick et leur relation s’est développée à partir de là.

Le couple s’est séparé en février 2018, après que Billy a révélé qu’il avait couché avec Tina Carter.