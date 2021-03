Honey et Billy Mitchell paniquent alors que leur fille Janet disparaît

HONEY et Billy Mitchell sont plongés dans un état de panique alors que leur fille Janet disparaît la semaine prochaine à EastEnders.

Les ex ont verrouillé les cornes ces dernières semaines après que Billy a découvert que Honey sortait avec Jay Brown, l’homme qu’il considère comme son fils.

Billy continue de bouder la semaine prochaine à EastEnders alors que Jay dit à Honey déçu que Billy et lui ne s’entendent vraiment pas.

Plus tard, une dépisteuse de talents appelée Amelia se présente et annonce qu’elle cherche quelqu’un pour faire la promotion d’une publicité.

Billy est étonné quand Amelia fait un signe de tête à Janet, mais Honey hésite à propos de l’idée et le couple finit par se disputer pour savoir si elle devrait aller à l’audition.

Plus tard, Honey tombe en discutant avec Whitney au Minute Mart et lui fait mal au dos.

Alors qu’elle se remet de l’accident, Billy arrive et ils se rendent compte qu’aucun d’eux n’a pris Janet à son audition.

Ils se précipitent pour la retrouver, mais Janet est introuvable.

L’incident avec Janet amènera-t-il Honey à réévaluer ses priorités?

Parlant de la façon dont une romance entre Honey et Jay bouleverserait son ex Billy, l’actrice Emma Barton a récemment déclaré Metro.co.uk: « Si quelque chose arrivait, ce serait très compliqué et causerait pas mal de drame parce qu’elle, Jay et Billy ont une telle histoire ensemble et le pauvre Billy, il aime toujours beaucoup Honey. »

Elle a ajouté: « Cela pourrait causer beaucoup de conflits. »

Et en parlant de la vie amoureuse de son personnage avant son retour au feuilleton en septembre dernier après une pause de neuf mois, l’actrice Emma Barton a révélé qu’elle voulait que son personnage se remette avec Billy – et non sortir avec Jay.

Parler à Radio Times, Emma a révélé: «Je ne vais pas mentir, parlant comme Emma, ​​je pense que Honey et Billy vont ensemble.

«Ils écrivent si brillamment et honnêtement pour eux, donc ce n’est pas comme s’ils allaient simplement reprendre, il y a toujours un voyage avec ces personnages et j’adore ça.

«Voyons où va sa relation avec Billy…»