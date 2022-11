Honey Dijon sort de l’underground de la dance music

La musique house, connue pour son rythme régulier à quatre-quatre et son essence électronique, est née à Chicago – en particulier au Warehouse club, où Frankie Knuckles a créé un mélange de musique de danse, y compris de disco américain et européen, de 1977 à 1982. Peu de temps après, certains producteurs locaux ont tenté de reproduire les sons suaves et fortement orchestrés du disco avec des boîtes à rythmes et des synthétiseurs. Finalement, la house a évolué vers des formes plus luxuriantes tout en conservant son pouls insistant.

Dijon est un griot de house music pointilleux, un historien de la musique qui ne laissera personne oublier les racines noires et queer de la forme, même si des sous-genres comme l’EDM et la tech house se sont éloignés de ses origines. “Le passé, le présent et le futur existent sur un continuum”, a-t-elle déclaré. “Et c’est juste réintroduire des choses dans maintenant.”

DIJON AIME dire qu’elle est née à Chicago mais qu’elle a grandi à New York, où elle a déménagé à la fin des années 90. (Elle n’aime pourtant pas dire son âge, qualifiant la question de “vraiment sexiste et horriblement ennuyeuse”.) Comme elle le fait dans sa musique, Dijon sème son discours de références : Au cours de nos deux conversations, elle a cité Laverne Cox, Marc Jacobs, Quincy Jones et Pepper LaBeija, mieux connue pour son tour de sagesse dans le documentaire de salle de bal de 1990 “Paris Is Burning”.

À New York, dit-elle, elle a trouvé son peuple. Dès le début, elle était “une enfant très efféminée”, a-t-elle déclaré dans une interview vidéo depuis sa chambre d’hôtel à Manchester, avant son concert à Depot Mayfield. Elle a résisté à l’intimidation et a supposé qu’elle était gay “parce que j’étais attirée par les hommes et que je n’avais vraiment aucun miroir d’affirmation de l’énergie trans féminine”.