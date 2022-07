Honey Boo Boo subira une opération de perte de poids malgré les objections de sa mère – Hollywood Life

Voir la galerie





HollywoodLa Vie a EXCLUSIVEMENT appris que malgré June “Maman June” Shannonles objections de à sa fille de 16 ans Alana “Chérie Boo Boo” de Thompson envisagez de subir une chirurgie bariatrique, la procédure se poursuivra. HL a confirmé le 20 juillet que la star de télé-réalité obtiendrait une “procédure ambulatoire non chirurgicale” pour l’aider à perdre environ 125 livres pour atteindre son objectif de poids de 150 livres peu après son 17e anniversaire, qui tombe le 28 août. Et malgré la procédure habituellement étant considérée comme un pas en avant positif dans sa forme physique et son bien-être général, Mama June, 41 ans, n’a eu aucun problème à exprimer son problème avec la procédure à venir.

“Je soutiens si c’est quelque chose qu’Alana veut obtenir, mais je dirais qu’elle doit attendre d’avoir 18 ans”, a déclaré le Mama June: route vers la rédemption plomb dit TMZ le 27 juillet. Elle a également noté qu’elle n’était pas au courant des projets de sa fille avant que la nouvelle ne soit rendue publique. Alana et Mama June ont eu une relation notoirement difficile à la suite des problèmes de drogue et de toxicomanie de Mame June. Plus tôt cette année, la sœur aînée d’Alana, Lauryn “Citrouille” Shannon22 ans, a eu la garde complète d’elle et a reçu 800 $ par mois en pension alimentaire pour enfants de Mama June jusqu’à ce qu’Alana atteigne l’âge de 18 ans.

Cependant, Mama June peut être inquiète en raison de sa familiarité avec la chirurgie bariatrique. Entre 2016 et 2018, elle a perdu 300 livres après avoir subi une chirurgie de la manche gastrique, une augmentation mammaire et une chirurgie d’ablation de la peau, qui a été documentée dans son émission, Mama June : de pas à chaud. Cependant, en août 2018, Mama June a montré à quel point il est difficile de maintenir son poids après avoir admis qu’elle avait repris 50 livres. “Vous devez vous aimer, peu importe qui vous êtes”, a-t-elle déclaré avec une attitude positive lors d’un épisode de son émission. “J’étais entre 350 et 150 livres et maintenant je suis revenu à 200 livres. Les gens ont juste besoin d’apprendre qui ils sont. Malheureusement, Mama June s’est ensuite vu refuser une chirurgie de révision bariatrique lors de l’épisode du 22 juillet de Route vers le rétablissement.

Alana a parlé de son hésitation avant l’opération dans une interview du 21 juillet avec Divertissement ce soir. “Je veux juste m’assurer que c’est vraiment quelque chose que je veux faire avant d’aller le faire”, a-t-elle expliqué.. «Je veux m’assurer que ce n’est pas quelque chose qui va me tuer. Et je veux juste m’assurer que c’est quelque chose que je veux vraiment faire avant de partir et de le faire.

Elle a ensuite expliqué pourquoi elle pense qu’une procédure de perte de poids est sa meilleure option. “Je sais pertinemment que je pourrais aller au gymnase et je sais pertinemment que je pourrais suivre un régime et je sais pertinemment que je peux le faire pour perdre mon poids”, a-t-elle noté. “J’ai essayé. Je dirai que j’ai essayé, mais la seule chose avec moi, c’est que je n’ai aucune motivation. Je n’ai aucune motivation pour continuer à aller à la gym tous les jours. Je n’ai aucune motivation pour continuer à manger sainement parce que, par exemple, je vais manger ce que je pense être bon.

Le représentant d’Alana a dit HollywoodLa Vie que l’ancienne reine du concours passe par la procédure aux côtés de son petit ami, 20 ans Dralin Carswell. “Ce n’est pas une véritable chirurgie, c’est fait avec une portée et c’est plus sûr”, a expliqué le représentant. «La manche endoscopique Suture Sculpt est ce pour quoi elle et Dralin se lancent. Ils ont tous les deux perdu du poids en changeant leurs habitudes alimentaires et en faisant de l’exercice et ils pensent que cela les aidera à perdre plus de poids et à ne pas en reprendre.