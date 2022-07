Honey Boo Boo se fait opérer pour perdre du poids – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Alana “Chérie Boo Boo” Thompson recevra un manchon endoscopique de suture sculpter fin août, a déclaré son représentant TMZ. La star de télé-réalité aura 17 ans fin août et prévoit de se faire opérer après son anniversaire le 28 août. La procédure aura lieu à New York et Alana passe sous le bistouri dans l’espoir d’être en meilleure santé. Elle pèserait actuellement 275 livres et voudrait en perdre 125 pour descendre à 150 livres.

Plus à propos Chérie Boo Boo

Un manchon endoscopique de sculpture de suture est une « procédure ambulatoire non chirurgicale ». Il réduit le volume fonctionnel de l’estomac de 70 à 80 %, ce qui entraîne une sensation de satiété chez les patients lorsqu’ils mangent de plus petites portions. Le temps de récupération est bien inférieur à celui des autres procédures de perte de poids et les patients sortent généralement dans les heures qui suivent la chirurgie.

La tutrice de 16 ans, sa sœur, Citrouille, a signé pour qu’elle obtienne la procédure. Alana a essayé de suivre un régime et de faire de l’exercice, mais n’a pas obtenu les résultats qu’elle souhaitait, selon TMZ. Le site rapporte également que le petit ami de Honey Boo Boo, Dralin Carswell, envisage également de faire effectuer la procédure. Alana et Dralin se fréquentent depuis début 2021.

Histoires de perte de poids de célébrités les plus impressionnantes de 2020 : PICS

la maman d’Alana, Maman juin, a perdu sa garde au profit de Pumpkin en juin. Alana vit avec Pumpkin depuis des années en raison des problèmes de dépendance de June. Même si June est maintenant sobre, Alana a pris la décision de vivre avec sa sœur au lieu de sa mère dont elle est séparée.

Mama June a également subi une opération de perte de poids. En 2016, elle a subi une procédure de manchon gastrique. Elle a perdu plus de 100 livres dans les mois qui ont suivi l’opération. En plus d’avoir la gaine gastrique, Mama June a également subi une ablation de la peau pour enlever la «peau lâche» sur son cou, ses bras et son ventre.