Honey Boo Boo révèle ses craintes concernant la procédure de perte de poids : Citation – Hollywood Life

Alana “Chérie Boo Boo” Thompson semble reculer un peu sur sa décision de subir une chirurgie bariatrique. La star de télé-réalité, 16 ans, s’est assise dans une nouvelle interview pour s’expliquer. “Je veux juste m’assurer que c’est vraiment quelque chose que je veux faire avant d’aller le faire”, a-t-elle déclaré. HE dans une interview qui a eu lieu chez big sis Lauryn “Citrouille” Shannonest chez lui en Géorgie. «Je veux m’assurer que ce n’est pas quelque chose qui va me tuer. Et je veux juste m’assurer que c’est quelque chose que je veux vraiment faire avant de partir et de le faire. Elle a également déclaré que la procédure était “toujours en cours”.

Elle a poursuivi en disant qu’elle savait qu’il existe des mesures moins dramatiques qui fonctionneront également. “Je sais pertinemment que je pourrais aller au gymnase et je sais pertinemment que je pourrais suivre un régime et je sais pertinemment que je peux le faire pour perdre mon poids”, a-t-elle déclaré. “J’ai essayé. Je dirai que j’ai essayé, mais la seule chose avec moi, c’est que je n’ai aucune motivation. Je n’ai aucune motivation pour continuer à aller à la gym tous les jours. Je n’ai aucune motivation pour continuer à manger sainement parce que je vais manger ce que je pense être bon. je ne suis pas [gonna] m’asseoir là et me forcer à ne pas manger de salade César parce que je pense que c’est sain. Non. Je vais manger ce que je pense être bon. Alana pèserait environ 275 livres; elle aimerait peser environ 150.

Alana a complété ses pensées, disant que la chirurgie était une bonne option pour elle en raison de son manque de motivation, et qu’elle a l’impression que “la chirurgie serait, comme, probablement le moyen le plus simple de juste, comme, le perdre rapidement.” Son représentant a déjà dit HollywoodLa Vie qu’elle subirait ce qu’ils ont décrit comme une “procédure de perte de poids”.

“Elle subit une procédure de perte de poids”, a expliqué le représentant d’Alana dans un communiqué. « Ce n’est pas une véritable chirurgie, c’est fait avec un endoscope et c’est plus sûr. Suture Sculpt Endoscopic Sleeve Est ce qu’elle et Dralin vont dans. Ils ont tous les deux perdu du poids en changeant leurs habitudes alimentaires et en faisant de l’exercice et ils pensent que cela les aidera à perdre plus de poids et à ne pas en reprendre.

la maman d’Alana, Maman juin, a subi une chirurgie de perte de poids en 2016, obtenant ce qu’on appelle une procédure de manchon gastrique. La chirurgie a entraîné une perte de poids spectaculaire.