Honey Boo Boo, 16 ans, fait peau neuve sur une nouvelle photo après avoir été critiquée pour avoir porté “de faux cils et trop de maquillage”

ALANA “Honey Boo Boo” Thompson a fait peau neuve sur une nouvelle photo après avoir été critiquée pour avoir porté de faux cils et trop de maquillage.

L’ancienne reine de beauté des enfants a été accusée d’en avoir fait trop avec trop de glamour et a maintenant montré son éclat naturel sur Instagram.

Alana ‘Honey Boo Boo’ Thompson- ici avec sa sœur Lauryn ‘Pumpkin’ Thompson a été repérée en ville sans maquillage[/caption]

Alana a été critiquée par les fans qui affirment que la jeune star porte “trop ​​​​de maquillage”[/caption]

Alana s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager un cliché aux côtés de sa sœur Lauryn “Pumpkin” Shannon.

Pumpkin se tenait à côté d’une poussette occupée par l’un de ses jumeaux nouveau-nés.

Les deux sœurs portaient des t-shirts à logo uni, des shorts de vélo et des chaussures de tennis.

Alana a gardé les choses simples avec un visage sans maquillage et ses cheveux en chignon.

Elle a légendé son message : “Nous avons été invités au Fat Sal’s Deli hier soir et c’était délicieux ! Première visite et nous y retournerons certainement quand nous serons en ville.”

Maintenant qu’Alana sort avec un nouveau visage, un fan a commenté: “Alana, tu es incroyable!”

Un autre a fait remarquer: “C’est plutôt rafraîchissant que ces filles n’aient pas besoin d’être maquillées pour se retrouver devant une caméra.”

Un troisième a posté: “Des dames magnifiques.”





LE MIEL REVIENT

Alana est sortie en ville avec son look sans maquillage après avoir été critiquée pour avoir trop fait ses cils.

Récemment, la jeune star a applaudi TikTok pour les fans qui lui ont donné de la haine.

La jeune fille de 16 ans a fait son retour sur TikTok dans une réponse vidéo avec filtre en noir et blanc.

Dans le bref clip, la star de Mama June: Road to Redemption a regardé directement la caméra tout en adressant une déclaration à l’écran.

“Tout le monde : vous ne devriez vraiment pas les porter longs cils et ongles ! Ce n’est vraiment pas professionnel pour vous.

Elle a répondu avec une réponse synchronisée sur les lèvres.

«Moi: je t’ai littéralement dit que les chitlin mangeaient des putes, les filles qui l’obtiennent, l’obtiennent. Et les filles qui ne le font pas, ne le font pas.

Ses fans sur TikTok semblaient “comprendre”, d’accord avec elle dans la section des commentaires.

AGIR

Alana, qui est maintenant élevée par sa sœur aînée Pumpkin après avoir obtenu la garde complète, inquiète les fans car ils pensent qu’elle essaie d’agir au-delà de son âge.

Sur des photos récentes obtenues par The Sun, Alana portait un T-shirt rose et un short noir.

Ses cheveux semblaient naturels bien qu’elle ait appliqué de faux cils et de longs faux ongles.

Elle portait également un maquillage épais sur son visage.

Les photos de famille ont circulé en ligne, mais de nombreux fans étaient trop distraits par l’apparence d’Alana pour se concentrer sur les nouveau-nés inclus dans le cliché.

Un fan a écrit: “Les cils d’Alana sont nombreux – et ses ongles!”

Un autre a ajouté: “Il est difficile de regarder autre chose que les cils ridicules d’Alana.”

ASPECT NATUREL

Alana avait l’air naturelle dans son slam TikTok alors qu’elle abandonnait les faux cils et le maquillage.

Elle a également décidé de devenir entièrement naturelle dans une vidéo séparée qu’elle a publiée pour promouvoir une rencontre et un accueil pour les fans en Californie.

La personnalité de la télévision a tenu la caméra à la manière d’un selfie alors qu’elle parlait à son suiveur, portant une chemise rayée dans la vidéo filtrée en noir et blanc.

“Salut tout le monde! Donc, si vous voulez avoir la chance de nous rencontrer pendant que nous sommes à Cali, nous organisons une rencontre spécialement pour vous les gars », a-t-elle déclaré à l’époque.

Une fan a remarqué son look épuré et a posté : « Je suis super fière de toi ! Continue à te faire Alana et continue à grandir le magnifique rayon de soleil que tu es ! Garde toujours la tête haute.”

Un autre a dit: “Tu as grandi pour devenir un adolescent incroyable.”

Alana est sortie en ville avec sa sœur aînée Pumpkin qui l’a tenue décontractée en t-shirts, shorts de vélo et chaussures de tennis[/caption]

De nombreux fans ont afflué dans les commentaires disant qu’Alana était ” si belle ” alors qu’elle sortait sans maquillage[/caption]

Alana a récemment applaudi les fans qui l’ont découragée de porter des maquillages aussi extrêmes[/caption]