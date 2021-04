Honey Boo Boo, 15 ans, la fille de MAMA June, a retrouvé son père, Sugar Bear, pour la première fois depuis des mois au cours d’une journée au spa.

L’adolescente – de son vrai nom Alana Thompson – a visité un spa avec son père après avoir été réunie avec ses deux parents pour Mama June: Road to Redemption.

Tout en recevant des pédicures, Sugar Bear – qui n’a pas la garde de sa fille – s’est ouvert à Alana.

Dans le VT, il a déclaré: « Je sais que ma fille n’est pas ma plus grande fan, mais je suis content que vous nous ayez remis ensemble avec Alana. Je l’aime et j’espère vraiment que cela aidera la mienne et la sienne relation. »

Il a ensuite demandé ce qu’elle faisait, avec Honey Boo Boo répondant: « Rien de vraiment, j’ai vu maman il n’y a pas si longtemps. Je pensais que ça s’était bien passé. Elle a dit qu’elle était sobre depuis huit ou neuf mois maintenant. »

Sugar Bear répond: « Peut-être qu’elle a changé pour vous. Les gens peuvent changer. »

Honey dit: « C’est ce que je n’arrête pas de me dire. »

Sugar Bear reçoit alors un appel de sa femme Jennifer, mais raccroche.

Quand Alana demande qui appelle, Sugar Bear devient profonde: « Peu importe qui m’appelle, aujourd’hui c’est moi et ma fille.

«Je suis vraiment contente que tu sois venue parce qu’il y a quelque chose que je dois te dire. Il y a quelque temps, j’ai eu une très grosse peur. J’ai dû être transportée à l’hôpital.

«Je suis resté à l’hôpital. La glycémie était de 1800. J’étais littéralement dans le coma diabétique.

« Ils m’ont emmené à l’hôpital dimanche soir quand je suis arrivé, j’étais dans le coma et je ne me suis réveillé que mercredi matin. »

Il dit alors qu’avec ses gènes et sa lignée, il est maintenant « inquiet pour » Alana maintenant.

Il continue: « C’est héréditaire et vous pouvez l’obtenir. Grand-mère l’avait, je l’ai, votre sujet pour l’obtenir. Je veux que vous me promettiez que vous irez chez le médecin et que vous serez vérifié. »

Honey Boo Boo dit dans son VT: « C’est sérieux. Je suis venu ici en pensant trouver quelque chose à propos de Sugar Bear, mais il s’avère que ça pourrait être quelque chose de sérieux pour moi. »

Alana actuellement vit avec sa sœur aînée Pumpkin et son mari Josh.

Dans le dernier épisode de Mama June: Road to Redemption, Alana et Pumpkin ont retrouvé leur mère pour la première fois en un an.

La relation de June avec ses filles est difficile depuis qu’elle et son petit ami Géno ont été arrêté en mars 2019 sur des accusations de possession de drogue, y compris la possession d’une substance contrôlée et des accusations de Alabama.

Au cours de l’épisode, la femme de 41 ans a admis qu’elle était « énervée » et « blessée » lorsque ses filles lui « ont tourné le dos ».

Depuis, elle s’est concentrée sur son parcours de sobriété et de perte de poids tout en vivant en Floride avec Geno.